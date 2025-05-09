في وطن الخير والبشارات

في بلد «زايد الخير»، تتواصل البشارات الطيبة والأخبار المفرحة، التي تجسّد حرص قيادتنا الرشيدة المتواصل على إسعاد المواطنين. فبالأمس، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، 14 مشروعاً سكنياً متكاملاً في إمارة أبوظبي، لتوفير 35 ألف منفعة سكنية جديدة تشمل 26 ألف وحدة سكنية جاهزة للمواطنين، بقيمة إجمالية تبلغ 82.7 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تطوير نحو 9 آلاف قطعة أرض سكنية.

ليس ذلك فحسب، فقد اعتمد سموه كذلك مجموعة من التسهيلات الإضافية في منظومة سداد القروض السكنية، شملت اعتماد مبلغ 250 ألف درهم كدعم مجتمعي يُخصم من قيمة قرض الإسكان، ويُطبق بأثر رجعي وتلقائي على جميع المستفيدين من قروض الإسكان التي تبلغ قيمتها 1.750 مليون درهم.

مكرمة تنطلق من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز رفاه الأسر المواطنة، وضمان استقرارها الأسري والاجتماعي.

كما اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد قراراً بتخفيض قيمة الأقساط الشهرية للقروض السكنية، من خلال تمديد مدة سداد القروض السكنية لفترة تصل إلى 30 عاماً.

تسهيلات عديدة تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن، وإسعاده، وتعزيز استقراره الأسري.

وبحسب البيان الخاص بالبشارات الجديدة، فإن أحدث التسهيلات تتضمن «مرونة في تحديد قيمة القسط الشهري، التي تتغير وفق الدخل الشهري للمستفيد، لمراعاة الظروف المالية للمواطنين الذين ينخفض دخلهم الشهري بعد حصولهم على القرض السكني».

كما سيتم تفعيل خدمة قرض شراء مسكن آجل السداد لذوي الدخل المحدود من الفئة العمرية ما بين 25 إلى 45 عاماً، وذلك للاستفادة من خيارات أوسع ضمن سلة المشاريع السكنية المتاحة، بينما تحصل الفئات العمرية فوق 45 عاماً من ذوي الدخل المحدود على خدمة منحة مسكن جاهز من المشاريع الرأسمالية.

وتشمل التسهيلات الجديدة كذلك إعفاء المواطنين من رسوم استبدال الأراضي السكنية بالتراضي. وقد أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان المعنية بتنفيذ القرار بأنها ستقوم بتطبيق سياسة الاستقطاع الجديدة على جميع القروض السكنية الصادرة بعد عام 2015، بحيث لا يزيد القسط الشهري على 10% من مجموع الدخل، وبحد أقصى 10 آلاف درهم، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تخفيف الأعباء عن المواطنين. حفظ الله الإمارات، وأدام عزها في ظل بوخالد.