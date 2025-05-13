ظاهرة الفراغ الوجودي

يبدو أن عالمنا أصبح عالم الفراغ الوجودي، وانعدام المعنى، حيث الفجوة أصبحت واسعة بين الفرد وواقعه، وأن المشي على رمل الذاكرة المثقوبة صار أمراً في غاية الخطورة، وخاصة ما يحدث في العلاقات الاجتماعية، هذه العلاقات التي تحولت إلى تصادم أوانٍ فارغة في مطبح جدرانه عارية من اللون، والدهن.

اليوم نشهد مناظر مرعبة، ومشاهد يتفطر لها القلب عندما تسمع عن شكوى الوالدين من عقوق الأبناء، ومن صراخ الأبناء في وجه الواقع احتجاجاً على القسوة، وشراسة المعاملة من قبل أحد الوالدين أو كليهما. مسألة تشير إلى انهيار المنظومة الأسرية في كثير من العائلات، وتدهور الحالة الصحية للمشاعر، واختلال في السياق، وعلة في التوازن، كل ذلك يحدث ونحن نقف عند زاوية قريبة من مرمى تلك العلاقات، ونشعر بالألم عندما نسمع مثل هذه الصرخات المدوية والتي تصم الآذان، وتشوه الذائقة بشكل مزرٍ، وتعمل على تعتيم الرؤية، وعندما نتساءل عن الأسباب، تصدمنا تلك الأسباب، فيقال لنا إن التقدم الحضاري السبب الأول، وهناك أسباب يعجز عن تفسيرها علماء النفس، والأخصائيون المهتمون بهذا الجانب الحياتي المهم.

ولكن عندما نتقصى الحقيقة، ونفحص، ونمحص، ونقرأ دفاتر الحالات المستعصية في هذا الجانب، نجد أن المسألة تخص الثقافة، وليس الحضارة، فكأن انقلاباً ثقافياً مريعاً حدث خلال ثلاثة عقود أو أكثر قليلاً، وسببه انعدام المعنى، أي أن الثقافة الجديدة التي حلت بقسوة مكان الثقافة القديمة، جاءت بمعطيات جامدة، وقدمت مشاعر جافة أشبه بنشارة الخشب، مما أدى إلى ظهور علاقات جافة، جامدة، لا يمكن أن تؤسس شبكة متينة من الأسر المتلاحمة، الأمر الذي ينتج عنه مجرد أفراد يعيشون تحت سقف واحد، ولكن يبعدهم الجفاف العاطفي بمسافات واسعة، ولا يقتربون من بعضهم، كما هو المطلوب لبناء أسر متلاحمة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى هذا العقوق، وهذا الفراغ الوجودي، ولو تعمقنا في الأمر جيداً، سنجد أن الكثير من الأمراض النفسية حدثت بسبب هذا الفراغ الوجودي، وقد يعتقد البعض أننا نبالغ عندما نقول إن السرعات الفائقة في قيادة السيارات هي مشاريع انتحارية غير مباشرة، أو لنقل إنها غير مصرح بها بشكل مباشر، وما العقوق إلا احتجاج غير مباشر على انعدام المعنى، واتساع الفجوة بين الأفراد، ليس جسدياً فحسب، بل عاطفياً وهو الأهم، وهو المعبر الحقيقي عن انكسار الجسر الموصل إلى علاقات طبيعية، سليمة من الاكتئاب، واليوم مثل هذه الأعراض أصبحت منتشرة بشكل مخيف، والأطباء النفسانيون غارقون في وصف الأدوية المهدئة. نحن في زمن اختلاف المعايير، ونحتاج إلى وقفة مع الإنسان بشكل حقيقي وتقصي ما يحدث له جراء هذا الانفلات العاطفي، وتمزق مشيمة العلاقات الاجتماعية.