حزم في مواجهة التحايل

الموقف الحازم والرادع لدائرة الصحة بأبوظبي في التعامل مع منشآت طبية مخالفة قوبل بكل التقدير والترحيب والدعم. فلا مجال للتسامح مع التحايل، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنشأة طبية وتكون سلامة وصحة الإنسان فيها على المحك. فالذي يتهاون اليوم في أمر بسيط، ولو كان ورقة إجازة مرضية، سيتهاون غداً في أمر أكبر يمس حياة المريض وسلامته بصورة مباشرة.

وكانت دائرة الصحة قد أعلنت، مؤخراً، إغلاق أربع منشآت صحية في الإمارة، تمهيداً لإحالة جميع العاملين فيها إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد رصد انتهاكها لأحكام القوانين واللوائح السارية في أبوظبي، وبسبب إصدار إجازات مرضية بمقابل مادي دون حضور الأشخاص إلى المنشأة لإجراء الفحوص.

وأوضحت الدائرة أنها أغلقت المنشآت الأربع «نتيجة قيامها بإصدار إجازات مرضية لأشخاص بشكل يخالف أحكام القوانين والقرارات والتعاميم الناظمة، وذلك عن طريق التواصل عبر تطبيق «واتساب»، حيث تطلب المنشأة بيانات الشخص، وصورة هويته الشخصية، وبعض المعلومات الصحية كالطول والوزن، ليتم عقب ذلك إرسال رقم الحساب المصرفي للمنشأة لطالب الإجازة لتحويل 100 درهم عن كل يوم إجازة». وأكدت أن «جميع هذه الإجراءات تتم دون حضور الشخص إلى المركز، إذ يقوم المركز بعد ذلك بتدوين هذه الإجازة في الملف الطبي للشخص، وتزوير توقيعه على الموافقة على العلاج، رغم عدم زيارته للمنشأة، ويتم هذا الإجراء بالتنسيق بين المراكز الأربعة المذكورة، وعن طريق أشخاص محددين يديرون هذا الأمر لتوزيع إصدار تلك الإجازات بينها».

وقالت الدائرة في بيانها إنها قررت «إغلاق تلك المنشآت لقيامها بأفعال من شأنها أن تشكل جرائم جزائية وتأديبية يُعاقب عليها القانون، باعتبارها تشكل خطراً وتلحق ضرراً جسيماً بالمنظومة الصحية، لاسيما أنها قامت بإعداد مطالبات عن هذه الزيارات المزعومة، وتقدمت بها إلى شركات الضمان الصحي».

وأهابت دائرة الصحة بجميع المنشآت الصحية العاملة في إمارة أبوظبي «ضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عن الدائرة، حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية وأرقى معايير الشفافية والمساءلة والموثوقية».

موقف حازم ورادع لكل من يعتقد أنه سيكون بعيداً عن أعين القانون والساهرين على تنفيذه. رادع لأصحاب النفوس المريضة ممن يسعون للربح السريع باستغلال مواقعهم ضمن أنبل وأقدس مهنة: الطب وصحة وسلامة الإنسان.

هذه الخطوة الحازمة ستكون رادعة لكل من يتجرأ على تبنّي مثل تلك الممارسات الاحتيالية على الأنظمة والقوانين المطبقة. وكم تمنيتُ أن يتم ذكر أسماء المنشآت المتورطة في مثل هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية، حتى ينبذها المتعاملون.