الكتابة النصية في الهواتف الذكية

لدي مشكلة كبيرة مع أولادي ورسائلهم النصية في الهواتف الذكية، وهي مشكلة تكبر كل يوم وتتفاقم عواقبها، وأعتقد أن الكثيرين أمثالي، أولاً هم يفوقوننا سرعة في هذا بالتأكيد، خصوصاً وبعضنا ما زال يكتب بأصبع واحد، مثل نقر الديك، وهم بأصابعهم العشرة، كلها تتحرك تباعاً مثل عازف بيانو ماهر، حتى مرات أرى فيهم النجابة وأعتقد من بعيد أنهم يسبّحون بحمد الله ويكبرون، ومثلما نشكو نحن من سرعتهم، تجدهم هم يتذمرون من البطء في الرد والانتظار وهم يراقبونك من خلال الشاشة تكتب حرفاً.. حرفاً.

هم يرسلون لك رسالة خالية من الأخطاء الإملائية، ودون أن ينظروا إلى لوحة مفاتيح الحروف، وأنت تظل تومي برأسك، وتقرب عينيك أو تنظر من خلف زجاج نظارتك، وكلها جملتان من سطرين، وعليهما كم هائل من النقاط أمهات الثلاث على كل الحروف تقول كتابة ماليزية، ولا لها معنى.

هم يكتفون بنماذج وصور «إيموجي»، ويزيدون عليها كل يوم صورة جديدة، ويعرفون كل واحدة ماذا تعني؟ وتغني عن جملة، ونحن لا نعرف إلا الوجه الباسم والقلب الأحمر، وإذا خلينا أنفسنا فاهمين قليلاً وأرسلنا «إيموجي» نعتقد أنه يمثل حسناً، فيقرؤونه كما يعرفونه ويلوموننا عليه.

لكن ما يغضبنا منهم تلك الجمل القصيرة جداً بحيث يمكن أن يقسموا جملة صباح الخير إلى رسالتين نصيتين، مثلما تفعل ابنتي الكبرى، ترسل سؤالها في رسالة وعلامة الاستفهام لوحدها في رسالة، وإذا كانت تريد مني شيئاً تجد رسائلها المتتابعة مثل طلقات «أم سجّبة»، لكن إذا أردت أن أتغزل فيها ردت على رسالتي المعطرة حبراً وحباً برسالة فيها ثلاثة حروف إنجليزية «كابيتال لاتر»، تجعلني حينها أشعر بخيبة أمل كأب تعب على حروفه، وأنهكته مشاعره.

والآن أيضاً تخلّوا جميعهم عن شرطتي الصح الزرقاوين، دليل أن المرسل إليه قرأ رسالة المرسل، وأصبحنا نعيش على أعصابنا نحن الجيل القديم، ترى هل فتح الرسالة، وقرأها؟ ولماذا لم يجبني، ويمكن يرد على رسالتك التي تكون أنت قد نسيتها، ولا تتذكر فحواها بعد ساعات طوال مثلما يفعل ابني، فلا تدري ماذا تسمي تلك الحالة، هل هي قلة أدب، وعدم تربية تظل تلوم نفسك عليها، أم إهمالاً وعدم مبالاة، أم أن إيقاعه يختلف عن إيقاعك، وإحساسه بعيد عن إحساسك؟

أما الذي يوترني من كتابة ابنتي الأخرى تلك الكلمات الإنجليزية المختصرة جداً.. جداً، والتي لا تعرف معناها، ولا تريد أن تفهمها في وقتك التقاعدي المطاط، هذا غير المصطلحات الجديدة التي غالباً لن أدرجها في قاموسي الإنجليزي الهزيل والأصيل، والتي أكاد أجزم أن لا أحد في الشارع يفهمها غير طالبات صفها السابع «D»، والمتابعات لذلك المسلسل الأميركي الذي ظلت تشاهده منذ أن كانت في الصف الثاني «B»، ولم يخلص بعد!

والنتيجة نحن عيوننا راحت، والنظر قلّ، وهم قبل ما يوصلون الأربعين بتلقى أصابع أيديهم متيبسة مثل أطراف «الشنيوب أو القبقوب»!