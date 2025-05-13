وهم الألم

انتشر مؤخراً فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجمع عدداً من المشاهد المنفصلة لآباء وأمهات يحمل كل منهم طفلهُ، وتقريباً كلهم رُضع لا تتجاوز أعمارهم العام ونصف العام، حيث يقوم الأب أو الأم في الفيديو بإيهام الطفل بأن رأسه اصطدمت بشيء ما، ويرافق ذلك صوت مزيف لهذه الصدمة، وما أن يحدث ذلك حتى يقوم الأب بالاعتذار للطفل وضمه لتخفيف ألمه، الذي لا وجود له أساساً، وعندما يشاهد الطفل والده على هذا الحال يبدأ في البكاء والصراخ ألماً استجابة للحادثة المزيفة! المثير أن هذا تكرر مع كل الأطفال في الفيديو، والذي تفنّن فيه الآباء في إيهام أطفالهم بأنهم أصيبوا.. لوهلة يبدو مضحكاً، غير أن التمعن فيه وفي عمقه يدعو للألم الحقيقي.. وليس المفتعل!

سلوك الرُضع يؤكد أننا كبشر (أولاً): مفطورون على التماس التعاطف والحنان من الآخرين، وهو ما استشعره الصغار بسرعة في تصرف الأب أو الأم، فوجدوا فيه فرصة للحصول على المزيد من الاهتمام، وهو ما سيتطور لاحقاً في الحصول على مكتسبات مادية نعرفها جميعاً. الأمر الآخر (ثانياً): أن هذا السلوك «البريء»، لن يبقى كذلك فيما بعد، فكلما كانت الاستجابة حاضرة من دعم الآخرين في تقديم حبهم وتعاطفهم، تأسّس في النفس ميل للعب دور الضحية وادعاء «الضعف»، وهو ما يظهر في سلوك (الكبار) من الشكوى المستمرة من الظروف والآخرين، وكل هذا لإثبات حالة من استحقاق التعاطف والمساندة والتهرب من المسؤولية. وللأسف، ينجح الكثيرون مع الوقت في إعادة إنتاج هذه الحالة بطرق لئيمة ومعقدة للحصول على ما يريدونه.

في الفيديو يتعمّد ذوو الصغار من تمثيل مواطن ألم، وعندما يكبر الصغار يبدؤون بالبحث اللاواعي عن مواطن الألم لجلب التعاطف حولهم، ويعيشون حياة كاملة يندبون فيها خسائر لم تقع، ويطلبون تعاطفاً على جراح لم تخلقها إلا خيالاتهم، ويبقون في سعي دائم لخلق مواطن نقص تؤلمهم فيما حولهم.. حتى في غيابها. قد يبدو الفيديو مضحكاً اليوم، وقد يرى بعضهم في تحليلي له مبالغة بلا داعٍ، ولكننا عندما نتأمل من هم حولنا من أشخاص يجيدون جذب التعاطف إليهم واستجداء المساعدة في كل شيء، سندرك تماماً حقيقة من الذي يضحك على من؟!