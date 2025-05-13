رباعية الأهلي وتطلعات الاتحاد

حقق فريق شباب دبي الأهلي لكرة القدم رباعية تاريخية هذا الموسم، بفوزه ببطولتي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأسي السوبر الإماراتي والقطري، وتوج ملكاً لبطولات الكأس بعد إحرازه لها للمرة الحادية عشرة، متفوقاً على الشارقة، الذي توقف عند «النجمة العاشرة» ليواصل مسيرة الإنجاز والتفرُد في المواسم المقبلة، ولم يكن الإنجاز وليد الصدفة، وإنما لسياسة النادي في احتضان المقيمين ومدارس الناشئين، والنظرة الثاقية لإدارته في تحقيق الإنجاز.

تميّز اتحاد الكرة في فقرات الختام والتتويج، ليزرع في النشء الرغبة في مواصلة المسيرة الكروية، بتحفيز البراعم لممارسة اللعبة من خلال الشريط، الذي بُثَّ قبل اللقاء، وممارسة الأجيال السابقة للعبة في الأحياء، وعلى الملاعب الرملية وبالملابس التقليدية، برغبة وشغف قبل أن نصل إلى هذا المستوى من التمرس والمنشآت، ثم الاحتراف وقبله التأهل لكأس العالم، والأمل في مواصلة المسيرة بشغف وحب لتحقيق الأمنيات بعد التطور، الذي شهدته مسيرتنا الكروية منذ انطلاقتها قبل قيام الدولة وإلى يومنا هذا، كما نجح اتحاد الكرة في فقرات الختام في زرع الرغبة والحماسة في نفوس النشء، من خلال الحفل القصير والمبسّط لفقراته على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير ونقل تلفزيوني مميز نال استحسان المتابعين للمبارة داخل الدولة وخارجها.

نبارك للأهلي البطولة وحصد الرباعية، ونبارك لاتحاد الكرة نجاح المسابقة، ونشد من أزر الآخرين، لتحقيق أحلامهم في المواسم المقبلة وتحفيز الأجيال القادمة للانضمام للمدارس الكروية والفئات العمرية المختلفة، لتتواصل المسيرة ونحقق الأمنيات في مقبل الأيام، بما توفرت من الفرص والإمكانيات لنحقيق الآمال والتطلعات.

نشكر مجلس إدارة الاتحاد ورابطة دوري المحترفين واللجنة المنظمة لختام البطولة، وكل من كان له شرف المساهمة في إنجاح الحفل الختامي وقنواتنا التلفزيونية، التي نجحت بامتياز في نقل الحدث من بداية المبارة حتى الأيام القليلة، التي تلتها لتظل حاضرة حتى الموسم المقبل، ونطالب جميع الأندية الاهتمام بالنشء لتتواصل مسيرتنا الكروية، ونحقق الطموح المنتظر في التأهل لكأس العالم القادمة وسط حماس الجميع والعمل الدؤوب، الذي يقوم به الاتحاد ولجانه الفنية وأمنيات الجميع في بلوغ الأهداف.

ندرك مسؤولية المرحلة، ونتمنى تحقيق الأهداف وتكاتف المنظومة الرياضية والكروية في الاتحاد والأندية، وبدعم من الجهات المسؤولة الحكومية منها والأهلية، والله نسأل أن يوفقنا لتحقيق ما نصبو إليه.