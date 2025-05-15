قصة الغريب

ما لذّ لي منفىً قط، وقد جُبتُ أقصاها وأوّلها، بحثاً عن البقعة التي أنفضُ فيها ما علق بالعقل والجسم والروح، محاولاً التحرر من كل ارتباكٍ تسلّل إلى عزيمتي، وأقعدني في شلل الحسرة والتردد والندم. مشيتُ الأرض في طوافٍ أبدي ولم أقف ولم أصل، لكن ثقلي كان يجرّني لتغوص أقدامي في الرمل، وكأنّ الصخرة التي كنتُ أحملها، وأقصد صخرة الكلمات التي لم أستطع البوح بها، وصخرة الأسئلة التي خلخلت العقل ونفخت فيه، وصخرة الحنين إلى وطنٍ متخيّل، كانت السبب الخفيّ لسقوطي في فخاخ الجهل المنصوبة على طول الطريق.

أوّل فخٍ للجهل أنني صرتُ أتبع الوهم ولم أدرك أنه مجرّد أفقٍ زائف. كان الصوت الداخلي يقول: عليك أن تعبر العالم كي تكتشف الحقيقة، ولم أدرك إلا في نهاية العمر أن الحقيقة تنام في قاع الروح، ولا تتبدّى إلا حين نقشع من صفحة العقل غبار التشتت ونسمح للأشياء الزائفة بأن تذهب وألا نتعلّق بالصغائر والتوافه من الأمور. وتماماً عند تلك اللحظة فقط، وبذهنٍ صافٍ، سندرك حقيقة أنفسنا وحقيقة علاقتنا بالعالم من حولنا.

الفخ الثاني هو أنني كنت أطارد فكرة الوصول إلى السلام الذي يوجد في مكانٍ بعيد، والناس فيه سواسية. كان ذلك شيئاً من الهروب المُبطّن بوهم النجاة. أي خيالٍ هذا الذي أوهمني بوجود سلامٍ نقيّ هناك، في آخر الأرض ووراء الغيم والتلال. وكانت النتيجة أن المسافة أصبحت وطناً، والمسافة هي وطن الغريب. الآن أدرك متحسراً أن السير بثبات واتزانٍ وسط العاصفة، والركون إلى الزوايا عند اشتداد الريح، والنظر إلى الفوضى بأنها مجرد سطحٍ يخفي نظاماً كاملاً فيه، هو ما يجلبُ السلام للعقل أولاً، حيث تتفتحُ البصيرة فجأة، ولا تعودُ العتمة إلا طريقاً لمعرفة أصل النور.

أيضاً وقعتُ في فخ الركض وراء الأماني، ظاناً أنها تتحققُ باللهاث والتعب. كنتُ أرى البؤساء يتكاثرون في الطرقات بحثاً عن الغنائم، لكنها كانت تختبئ عنهم ولا يرونها، ذلك لأن الغنيمة لا تتجلى للملهوف، بينما الساعون بوعي، وأقصدُ أولئك الذين تناغمت أرواحهم مع الكون ومشوا متزنين على حبل الرجاء، هم من تأتيهم الأمنيات دون عناء وكأنها تبحث عنهم.

أقول هذا وأنا الغريب الذي لم ينل سوى اليقظة، ولا يملك بين يديه سوى حفنةٍ من كلمات.