رجال عَرَفتهم أم سبع البلادين -5-

كان رجلاً ممتلئاً ينسعه الطول كثيراً، لا يدخل من باب إلا إذا ما طأطأ رأسه قليلاً، لم أره دون تلك الغترة البيضاء أو الشماغ الأحمر «المهدب الشراشيب» أو الشال الكشميري وعقاله الصوفي اللين المجلود ينتصف رأسه، بشاربه المهذب ولحيته القصيرة التي تغطي ذقنه فقط، ربما عمله الطويل والحياتي في العسكرية فرض عليه ذاك الانضباط والصرامة والترتيب والقيافة والهندام، والذي يعطيه طول القامة مهابة أخرى، وبقدر ما كانت له تلك الصفات الخشنة، كان طيباً ومرحاً ويود النساء بدرجة عالية، وله تعليقاته الحاضرة في كل وقت، ربما لأنه عاش فترة مبكرة من حياته يتيماً، وظل متعلقاً بأخته الكبرى وعماته، وحين كاد الناس أن يصفوه بـ «العليّلة» انتفض لنفسه، وارتدى الرجولة مبكراً، محتفظاً بذاك الود الجميل لكل النساء، كان الناس يقولون عنه أنه حار، وسريع الغضب، ولا يبالي حينها، لكنه إذا ما ذهب إلى سوق يوم الجمعة تجده ما يشتريه لبيته، يشتريه لكثير من عجائز العين وجيرانه لو لم يطلبوا، اعتاد دائماً أن يكون المال في يديه، ولمن يحتاج، ولم يفتقر يوماً.

تلقف البندقية والمحزم شاباً دون العشرين، كان من حرّاس أم السبع بلادين من غارات الليل، ومن النَهّابين من غرب وجنوب، فعرفه الناس، وظلوا يعتزون به في الملمات، وتقلد مسؤولية مركز «نَدّ الغربان» وكل ذلك الشريط الحدودي حتى «خرائب الصِيريّ»، كان يتنقل بين الطرفين لكثرة معارفه والوثوق بكلامه، حتى من جانب الجيش البريطاني، فقد عرفهم قبل الانضمام إليهم، وإن كان يخفي يومها قبل زواجه محبة تلك الساكنة في «حماسا»، وتأمين احتياجاتها التي كانت في سنوات التوتر العجاف، وظل يتذكرها كلما عَنّت على رأسه الذي لم أر شعره يوماً طويلاً، فالعسكرية تفرض سماتها على من يحبها، هكذا كان ذاك الرجل الذي تجده في كل المواقف رجلاً، ومنحازاً لرجولة ذاك الزمن، حتى حين انتقل إلى أبوظبي عاملاً في قوة دفاع أبوظبي، لم ينس أنه كان ومازال حارساً للمدينة التي يومها كانت تزدهر وفي شعلة انشغالاتها بالتطور والعمران وكثرة الوفود لها، وكان من بينهم ذلك اللص والمجرم الذي سرت شائعات أن يتصيد السيارات والسائقين في الظلام، وينهب ممتلكاتهم ومن يقاوم إما أن يجرح أو يقتل، لكن حظه السيئ قاده هذه المرة لرجل جرّب الموت واقترب منه بعيداً مرة في «العديد والحمراء والشارقة»، وقريباً مرات في «البريمي والجبل الأخضر ومحضة»، فالتقطه بعد أن هدده، وثبّته، وقيده، وقاده ليلتها إلى منزل صديقه قائد الشرطة ليتولوا أمره، بعدها عادت المدينة لسكونها ودوامة العمل الدائرة نحو الرزق الحلال.

بعض الرجال يغادرون، لكن ظلهم يبقى حارساً للمكان، واسمهم يرنّ كلما ذكرهم أحد بكلمة خير، أو أردف الناس بعد سماعهم اسمه وذكره بكلمة «ونِعْمّ» في أرجاء أم سبع البلادين.