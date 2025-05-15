رغم الدخان الأسود

رغم الدخان الأسود، العالم يمشي على سجادة حرير، وينظر من حوله فيرى ما يراه الحالم شيئاً ما يومض من بعيد، وآخر يخيط قماشة ملساء، ربما تكون هي تلك الملاءة التي ستمنع عن العالم غبار الحروب، وهذا يكفي. يكفي أن نحلم، ففي طيات الحلم تكمن الحقيقة، وهي أن الإنسان مهما بلغ من بطش، لابد أن يبقى في داخله، ذلك الضمير الذي يوخز قلبَه ويقول له كفى، فالحياة جميلة، وعليك أن تنظر إليها من طرف مبلّل بدمعة فرح تُعيد لك سلامَك النفسي، وترفع عنك تجاعيد الكراهية، ليتوشح محياك بابتسامة الشروق، وبزوغ يوم فيه تنثر السكينة ورودها، وتزدهر الحقول بأعشاب الحياة، وتزخر الشوارع ببريق مصابيح الفرح، وتنتهي لعنة إبليس، ويحضر العقل ليرتب علاقات قيّمة بين الناس أجمعين، وتحتفل الحضارة البشرية بأول يوم لها من دون دخان أسود، ومن دون أنين ثكلى، ولا بكاء طفل يسأل عن عبوة حليب يذهب عنه الظمأ.

العالم تفاءل منذ أن كانت مصابيح السماء مطفأة إلا من بقايا نجوم من خلف الغيمة، والعالم تفاءل منذ أن كان يسير على قدميه يبحث عن ثمرة تسد جوعه، والعالم تفاءل منذ أن كان يمخر عُباب البحر، بمجاديف تحطم ساعديه. واليوم وقد انتصرت الحضارة على كل معوقات الحياة، يستطيع الإنسان أن يعبر المرحلة، وأن يسن قوانينه التي تحميه من العبثية، وترفع عنه غشاوة الحماقة، وتقشع عن عينيه دخان العصبية الجاهلية، ويستعيد جذور حضارته التي اغتالها الغضب والجشع، وأن يعيش الكل في كنف الكل، وتهنأ القارات الخمس بنعيم الإنجازات.

والقادم أجمل، والحاضر ستمتلئ جعبته بجمال الطبيعة، ورونق العقل البشري، وستتلاقى القارات على خير، ومحبة، وينسى العالم تلك اللحظات الداكنة، وستضاء عيون البشر بمصابيح الفرح، والتفاؤل، وتنتهي الغمة إلى الأبد، نعم إلى الأبد، لأن هذا الإنسان الذي سيطر على أعتى الكوارث الطبيعية، قادر على بسط نفوذه على مجريات الحياة، وإشعال شمعات الحياة في كل بيت، وكل بلد وكل قلب. فلا شيء يعجز الإنسان إذا أراد، ولا شيء يكسره إذا صمم، ولا شيء يمنعه إذا صمم، لأن الحياة هي إرادة، وكل ما عدا ذلك نتيجة ضعف الإرادة. واليوم ونحن نشهد هذا الحراك الدولي الذي تقوده الدول الخليجية، من أجل سلام عادل، ودائم يمنحنا مساحة شاسعة من التفاؤل، وطالما هناك معنى للحياة، فلابد أن ينتصر الإنسان. الحياة معنى ومن يجد هذا المعنى، ينتصر، ويحقق أمنياته، ويحظى بأمانه النفسي، فلا يخاف من ظرف، ولا يهاب من صرف، والدول الخليجية، نشأت على حب الحياة، والتمسك بمعناها، الأمر الذي جعلها اليوم أيقونة السلام العالمي، وهذا ما يجعلنا نتفاءل، ونتمسك بالحياة لأنها لنا، ولأن الحياة هي الحقيقة، وما عداها وهم، وخيال مريض.