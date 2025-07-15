لم أكن «معي»!

لماذا تترك بعض التجارب في حياتنا أثراً بالغاً عميقاً لا يُنسى، بل ويمكن أن تُحدث تحولاً جوهرياً في نفوس البعض، فيما هي على آخرين تمر بلا أدنى أثر؟ ألم يحدث مثلاً أن حدّثك أحدهم عن تجربة مؤلمة مرّ بها، ولاحظت أنها لم تترك أثرها عليه، بينما علِقت بك وأثارت فيك انفعالات وتساؤلات، حتى بدت كأنها تخصك أنت؟ هذا ما أقصده، هذه الأمور تستوقفني كثيراً، ولا أقصد هنا التجارب، إنما قصدت الاختلافات الإنسانية في التَلقي، والتي أعتقد أنها تُظهر لأي درجة هناك حضور ممتلئ لبعضهم.. وبعضهم لا.

هناك أشخاص يقعون في تجارب حقيقية، ولكن حضورهم فيها لا يتعدى الحيز المكاني لأجسادهم، فيما يكون حضور البعض بكليّته، بقلبه وعقله، يتأملها ويتفاعل معها، يسأل نفسه عن معناها ويختبر دلالاتها. لذلك تترك هذه التجربة فيه أثراً، بل ربما تُعيد تشكيل وعيه وتُغير نظرته للحياة. أما من يعيش بتشتت أو ببلادة داخلية أو انغلاق، فإن التجربة تمر عليه كأنها لا تخصه، فإنه لا يعيشها من الداخل، بل يمر بها على السطح فقط. فلا تترك أثراً.

كثيرون يعتقدون أن هذا الأمر فطري، بمعنى أن هناك أناساً يولدون حسّاسون يتعاطون مع محيطهم بوعي كامل، وهو ما لا أعتقده إطلاقاً، في رأيي أن هناك دائماً نية مسبقة لعيش اللحظة لا اجتيازها فقط، وجهداً مبذولاً لإيقاظ الوعي والجوارح والمشاعر للوصول إلى عمق ما يمرون به. قررتُ مؤخراً اختيار هذا الأمر بنفسي، ولكن بطريقة عكسية، فقد قررت تفعيل خاصية اللامبالاة لكي أكون أكثر هدوءاً ورأفة بنفسي وبمن معي ممن هم أساساً يعيشون «اللامبالاة» كشعار لحياتهم.

بالفعل تمكّنت إلى حد كبير من تعطيل ذلك الوعي، ولكن دعوني أخبركم بأن ذلك الوقت الذي لم أكن أعبأ فيه بشيء، ولم أُعر خلاله أدنى اهتمام للأشخاص والأشياء، وتمكّنت خلاله من جعل كل شيء يمر دون أن يكون له أثر عليّ، كان أسوأ ما حدث لي على الإطلاق، كان زمناً خالياً من الحضور، من الذاكرة، وقتاً أستطيع أن أصفه بعبارة: «ماينحسبش من عمري».