«سكنك مسؤوليتك»

نتابع الجهود الكبيرة التي تقوم بها دائرة البلديات والنقل في سبيل تحقيق بيئة سكنية مثالية وآمنة ومنظمة، على طريق تعزيز جودة الحياة والترابط المجتمعي في مختلف مدن الإمارة. وفي مقدمة تلك الجهود، يبرز الحرص على التواصل مع مختلف شرائح السكان، والارتقاء بالتجمعات السكنية عبر مبادرات التواجد البلدي.

وفي هذا الإطار، وضمن مستهدفات «عام المجتمع»، تواصل الدائرة حملتها التوعوية «سكنك مسؤوليتك»، التي أطلقتها في شهر مارس الماضي؛ بهدف التصدي لظاهرة التكدس السكاني ومخاطر السكن العشوائي المخالف لقانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية. وتُعدّ هذه الظاهرة من أبرز مخالفات القانون وأكثرها شيوعاً، رغم الغرامات التي تترتب عليها، والتي قد تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة. كما تشمل العقوبات الإدارية سحب المركبات غير المسجلة ضمن المناطق السكنية، بالإضافة إلى إيقاف حساب «توثيق» للمالك المخالف.

وتُعدّ مخالفة التكدس السكاني خطيرة بكل المقاييس، لما لها من تداعيات تمس السلامة العامة، وتُخلّ بالذوق العام، وتُحدث ضغطاً على البنية التحتية، إلى جانب المخاطر الصحية والاجتماعية والبيئية.

يعاني كثير من المواطنين، خصوصاً سكان الضواحي خارج جزيرة أبوظبي، من هذه المخالفات، فكم هو صعب أن يجد المرء الفيلا المجاورة وقد تحولت إلى معسكر عمالي، ما يعرّضه وأطفاله لمشاهد مؤذية وقلق دائم من كافة الاحتمالات المترتبة على تواجد العشرات من العمال أو الأسر المتكدسة بجواره.

ولا يملك المتضرر إلا انتظار تفاعل البلدية والجهات المختصة مع شكاواه وبلاغاته، لوضع حد لمعاناته وما يتعرض له من ضرر.

وفي إطار الحملة المتواصلة، أصدرت الدائرة جملة من الإرشادات العملية التي تضمن لكل ساكن بيئة قانونية وآمنة ومستقرة، وهي: الاستئجار من مالك قانوني فقط، وعدم قبول عقود من الباطن أو اتفاقات غير موثقة، والتأكد من تسجيل الوحدة السكنية في نظام «توثيق» لضمان قانونية الإشغال والحقوق السكنية. وتسجيل المركبات في المنطقة المخصصة ضمن نظام «مواقف» لتفادي الحجز أو الغرامات المرتبطة بالوقوف غير القانوني. وعدم إشغال الوحدة بعدد يفوق المسموح، بما يحترم المعايير المحددة لمساحة العقار وعدد الأفراد.

كما تواصل الدائرة توعية الملاك والمستأجرين على حد سواء بمخاطر هذه الظاهرة، انطلاقاً من رؤيتها بأن السكن ليس مجرد مكان للإقامة، بل هو ركيزة من ركائز جودة الحياة.

وترى الدائرة أن «اتباع الإرشادات يضمن بيئة صحية وآمنة لكل فرد في المجتمع، ويعزز النهضة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي».