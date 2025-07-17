مونديال مضطرب الأحوال!

لا تقف عائلة كرة القدم العالمية على خط واحد، ولا حتى على مسافة واحدة، من تقييم كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة، ذلك أن الترافع لصالح المونديال الموسع أو الادعاء عليه، يضعنا أمام صورة ببعدين متناقضين، فإن وافقنا على أن هذه النسخة المحدثة قطعت مع صورة مبتذلة وغير عادلة لمونديال الأندية، إن نحن جزمنا كجماهير عاشقة للفرجة والاحتفالية، بأن البطولة جلبت لنا سعادة المشاهدة على مدى شهر كامل، جزمنا أيضاً بأن التكلفة التي قدمها اللاعبون كانت باهظة جداً.

لا شك أن النسخة الأخيرة لكأس العالم للأندية، عزّزت بالمردود الفني العالي، وبجودة المحتوى في أغلب مبارياتها، النجاحات الاقتصادية التي خرجت بها البطولة من رحم الاستراتيجية التي تبناها جياني إنفانتينو منذ وصوله إلى إمبراطورية الفيفا، رئيساً وحاكماً، فقد حققت مباريات البطولة في متوسطها عائدات قياسية، إلا أن ما أجج غضب «المحافظين»، أن بعض مباريات البطولة مثلث خطراً داهماً للاعبين، وهي تجري تحت أشعة شمس حارقة، بنسب رطوبة عالية، جعلت المقياس يصل إلى الدرجة الأربعين.

إلا أن ما يفيد بوجود شرخ يمكن أن يحدث تصدعاً في غرفة القرار، أن الإعراض غير المبرر لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفيرين عن التواجد في الولايات المتحدة الأميركية، كحال زملائه رؤساء الاتحادات القارية الأخرى، قابله تصريح قوي لجياني إنفانتينو، فسّر على أنه رسالة مبطنة إلى اليويفا، قال فيه إن كأس العالم بصيغته هذه، دشّن للأندية عهداً جديداً وزاهراً، وأضاف على ذلك، أن الحقيقة التي وقف عليها العالم، هي أن مونديال الأندية حقق لكل مباراة عائداً مالياً لا تصله أية مباراة في أي سياق آخر.

وكما أن الفيفا لا يمكن أن يتصور كأساً للعالم من دون أندية أوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي وعلى رأسه تشيفيرين، يرى أن كأس العالم التي يجري الحديث عن إمكانية تنظيمها مرة كل سنتين، تمثل تهديداً صريحاً لأعتد مسابقات النوادي في العالم، دوري أبطال أوروبا، الذي بذلت اليويفا جهداً خرافياً من أجل أن تخرجه من النمطية، وتجعله الأقوى والأغلى بين كل الدوريات القارية.

هو إذا تقاطع صريح بين المصالح، قد يصل في حال تواصل التنطع، إلى نقطة التضارب التي ستضر لا محالة بكرة القدم، بينما هناك حاجة للجلوس إلى دائرة الحوار المنزوع من كل نرجسية والمترفع عن كل دونية أيضاً، للبحث عن صيغة تتكامل فيه هذه المصالح.

مصلحة الفيفا في أن تبدع بطولات عالمية هي من روح العصر، ومصلحة اليويفا في أن تحصن بالقدر الكافي دوريها الأسطوري، ومصلحة كل أندية العالم التي تحتاج إلى مسابقة تحقق لها أحلامها، ومصلحة المشاهد، الذي يتوق إلى بطولات تتطابق مع عصره، وعلى الخصوص مصلحة اللاعب الذي لا يجب إزاء كل هذا أن يُرمى به في المحرقة.