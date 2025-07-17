عهد الاتحاد الخالد

في مثل هذا اليوم الثامن عشر من يوليو عام 1971، التقت الإرادة مع القيادة، واتفق المغفور لهما، الشيخ زايد والشيخ راشد، طيب الله ثراهما، على أن يمضيا في صنع اتحاد الإمارات، متخطيين كل الصعاب، الداخلية والخارجية، ومنعاً لأي فراغ سياسي بعد قرار بريطانيا الانسحاب من المنطقة، ورفع الغطاء السياسي والتمكين الاقتصادي، كان لقاء استثنائياً، وخالداً في البطين، وقصر الخبيرة للمضي قُدماً في خطوات توحيد الإمارات تحت مظلة دولة جديدة وناهضة موحدة ومستقلة لها أسسها الدستورية، وشخصيتها الاعتبارية وهويتها الوطنية، تحترم الجوار، وهي دوماً سنداً للأشقاء العرب، وعوناً للأصدقاء من دول العالم.

كان عهد الاتحاد هو فترة مليئة بالإنجازات والتحديات، وقد أسهمت الجهود المشتركة للقادة والشعب في بناء دولة حديثة ومتطورة. اليوم، تُعتبر الإمارات واحدة من الدول الرائدة في المنطقة على صُعُد عدة، وقد حرقت كل المراحل؛ لتصبح رائدة في مجالات عدة، وفي غضون خمسة عقود ويزيد، أصبحت الإمارات اسماً متميزاً، ومكاناً مختلفاً، حيث إنها لا تكتفي بالنجاح إنما تسعى للتميز والتفرد، ركيزتها الاهتمام بالإنسان والاستثمار فيه، ووفرت له التعليم والصحة والأمن والاستقرار، وفرص العمل والإبداع، غارسة فيه قيم الخير والتسامح والانفتاح على الآخر، والاحتفاظ بهويته الوطنية، وموروثه العربي والإسلامي، وتقاليده الاجتماعية.

لقد تحولت الإمارات إلى علامة مميزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي في مجالات متعددة بفضل رؤية استراتيجية طموحة واستثمارات ضخمة في مختلف القطاعات، النفط أحدها، وليس وحده، هناك مصادر مختلفة ومتنوعة مثل الطاقة المتجددة والسياحة المستقبلية بأنواعها والذكاء الاصطناعي والزراعة واستراتيجية الغذاء، وتصدير الإدارة الناجحة في مختلف المجالات، لقد اعتمدت خططاً اقتصادية متنوعة ومختلفة، ساهمت في تحقيق هذا النجاح والتميز الريادي.

تحية لذلك اليوم الذي ضم الإرادة والقيادة، لتحقيق عهد ووعد الاتحاد، والمضي فيه بتؤدة وسياسة، فيها الصبر والحكمة والكلمة الطيبة، والنيات الخيّرة.

وألف رحمة على القادة المؤسسين الذين تخطوا كل الصعاب، ومهدوا لتثبيت الاتحاد، والتحية موصولة لقادة جاؤوا بعد المؤسسين، وصنعوا فرقاً، وخدموا المبدأ والوطن، وسعوا لرفاهية المواطن والنهوض بالمجتمع، الشيخ خليفة بن زايد والشيخ مكتوم بن راشد، رحمهما الله، وجزاهم خير الجزاء.

اليوم.. الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسنده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يكملان ذاك الحلم الذي انطلق من قبل ومن بعد في دبي، في أبوظبي في السمحة والسميح، وفي سيح السديرة، والخوانيج والخبيرة، كانت القلوب بمحبتها وخير نيتها، والعقول ببصيرتها تسبق الخطوات، وتسابق الحلم الذي أصبح اليوم الإمارات العزيزة والغالية.