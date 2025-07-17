أشياء الوقت

- اكسر عقرب الساعة واغرسه في تربة الانتظار، وسترى أنه يصير شجرة جرداء بلا ورق أو ثمر.- ينام الوقت في راحة يديك، وتنام المسافة في حذائك، ومع ذلك لا تدرك أن في الجلوس الطويل موتك، وفي الترحّل عظيم انتماءك.

- أقلّب ساعة الرمل ألف مرة، وأحسبُ تعب الأيام في دورانها، وأرى الزمن مثل ريشة نسرٍ تتلاعب بها الريح من صحراء إلى صحراء.

- قال الفيلسوف: الوقتُ حيوان أخرس إن تركته يمضي، لكنه يصير ذيلك إن سبقته في حلبة العمر وانتصرتَ بعزيمتك عليه.

- يرن جرس الساعة كل يوم في صبيحة العمل، ولو تمعّنت فيه طويلاً، ستدرك أنه جرس إنذار كي تنهض لتهزم الموت.

- هناك وقتٌ لكل شيء، إلا العشق حين يتجلى لك في لحظة توازي الزمن كله. وأنت أيها المحدّق في الجدار تبحث عن الظلال والتي تمر وتحاول أن تمسك بها، ألم تسمع عن الرجل الذي تجرّد من ذاته وذاب في الضوء؟ أليس من الأجدى أن يكون زمنك سعيٌ لهذا الضوء بدلاً من ركونك في الردهة الفارغة؟

- في سوق الزمن، هناك من يشتريك العمر كله لتظل تلهث وراء السراب. وهناك من يمنحك عمره حباً لارتقائك، ويرفعك لتعانق السحاب.

- سألني الخائف: هل عقارب الساعة سامّة وبها لدغة الغدر؟ فأخذته معي ليرى الجالسين على محطات قطار لا يجيء وقد تحنطت أجسادهم وذبلت في أيديهم زهور البلاستيك ولم يصلوا إلى أحدٍ ولم يصل إليهم أحد.

- أنا رجل يسابق الزمن، قال التاجر الناجح لحارس البنك. أنا امرأة لا تقيدني المرايا، قالت سيدة الأعمال لمرآتها. لكنهما حين التقيا وجهاً لوجه على خطوط المشاةِ توقفا، وتوقف الزمن معهما متجمداً هناك إلى الأبد. هذه حقاً لحظة الحب الخالدة.

- هناك من يلاحق لحظة الفرح بالحياة ويريد لها أن تصير الدهر كله، وهذا أنا. وهناك من تهزمه الغفلة فيصير الوقت قيده وحزنه، ويصير الندم أغنية معناه.

- أنت يا حامل الميزان، كيف ستوازي ثقل الذكريات بأمنيات المستقبل؟ وقد ولدت لتمشي متأرجحاً على حبل لم يستقم من قبل لأحد.

- هناك زمنٌ يمرّ في اللوحة الناطقة، وهناك نهر يجري في القصيدة المكتوبة بماء القلب. والفنان يبحرُ بالريشة مجدفاً بها في خضم ألوان الزمن. والشاعر، بالقلم الناريّ، يكتب سيرة الخلود ملخّصاً معناه في جملةٍ آسرة.