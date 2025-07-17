عهدٌ راسخ وبنيانٌ شامخ

اليوم تحيي الإمارات «يوم عهد الاتحاد»، يوم من أيامنا الوطنية المجيدة، وجَّه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، احتفاءً بالاجتماع التاريخي الذي عُقد في هذا اليوم من عام 1971، والذي وقَّع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام «وثيقة الاتحاد» ودستور الإمارات، وأُعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

محطة ناصعة مضيئة من محطات المسيرة الوطنية مهدت لإعلان تاريخي، جديرة بأن تبقى في ذاكرة الأجيال، مسطّرة في سفر الأمجاد التي تحققت على أرض إمارات الخير والمحبة. محطة تتضمنها المناهج الوطنية، ونقطة على سطر ملحمة البناء وتحقيق حلم لطالما خفقت له الأفئدة بقيام وطن واحد، حلم أسس للصرح الشامخ الذي يجمعنا تحت سقف واحد وراية واحدة في «بيتٍ متوحد». فقد شكّل ذلك الاجتماع التاريخي إحدى الخطوات الرئيسة في تأسيس اتحاد الإمارات يوم الثاني من ديسمبر من العام ذاته.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قد قال عن المناسبة في معرض أول إعلان عنها: «إن الثامن عشر من شهر يوليو عام 1971 أحد الأيام المهمة في تاريخ دولة الإمارات، ففيه وُقّعت وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات، وأُعلن بيان اتحادها واسمها، ووُضع الأساس الصلب لقيامها في الثاني من شهر ديسمبر».

وقال سموه: «إن (يوم عهد الاتحاد) مناسبة نستذكر خلالها محطات المسيرة المباركة لوطننا، ونستلهم منها الدروس والعبر للحاضر والمستقبل، ونجدد العهد مع الله تعالى ثم أنفسنا وشعبنا في اليوم الذي وضع فيه زايد وإخوانه ميثاق الاتحاد.. أن تظل راية دولة الإمارات خفاقة، وتبقى وحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا».

وبناءً على التوجيهات السامية، أصبح «يوم عهد الاتحاد» المناسبة الوطنية الرابعة في دولة الإمارات بعد عيد الاتحاد ويومي العلم والشهيد، مناسبة تهدف إلى ترسيخ الوعي الوطني لدى مختلف أفراد المجتمع حول الخطوات المحورية التي قادت إلى تأسيس اتحاد الإمارات.

كما يستهدف «يوم عهد الاتحاد» تعزيز القيم والمبادئ الوطنية التي وضعها المؤسس الشيخ زايد وإخوانه الحكام، والتي لا تزال أساساً لمسيرة الوطن، إضافة إلى تعريف الأجيال الناشئة بتاريخ بلادهم، والتضحيات والجهود التي بُذلت لتحقيق هذا الاتحاد التاريخي، في إطار حرص القيادة الحكيمة على ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن.

يجسد «يوم عهد الاتحاد» روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، والالتزام بمواصلة المسيرة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً تحت راية الاتحاد.

يوم عهد الاتحاد.. عهدٌ راسخ لبنيانٍ شامخ.