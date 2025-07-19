عهد الاتحاد

يوم عهد الاتحاد يوم عقد تم رسمه على النحر، والصدر، وكان ذلك هو العقد الفريد في زمان الوطن، ومكان الإنسان، يوم فيه تجلت أحلام، وأشرقت أيام، ومشطت خيول الوجد أعرافها، وسارت في الدنى ريانة بالهوى، جذلانة بفيض العطاء الذي فاق التمني، وتجاوز حدود المكان والزمان، حيث الإمارات المتعانقة أسهبت في رفع النشيد، وتقليب صفحات التاريخ، لإعادة القراءة من جديد، لأن في الصحائف والكتب تكمن حقيقة هذا الاتحاد الذي انبرى فياضاً بطموحات البناة والمؤسسين، وفي ضمير شعب آمن بأن الاتحاد الشجرة التي تستدعي جل القدرات، وتجلب كل الإمكانيات، وأمام العالم تضع حالتها الاستثنائية، واتحادها الفريد بعظمة من فكروا، ومن شيدوا، ومن غزلوا قماشة الفرح على شفاه العشاق، والذين يرون في هذا الاتحاد، عهداً، ووعداً، وسرداً، ونهجاً قويماً، يسرد قصة الإيمان في وحدة انبثقت من باطن الصحراء كما هي زهرة اللوتس، وتربعت على عرش القناعات أيقونة تاريخية ملهمة، مسهبة في الإبداع، وبراعة المعطى، إنه المعطى التاريخي الذي أبهر، كما أسعد، ووسع مساحة الظل بين الأشجار السبع، وجعلها قامة، ومقامة، جعلها في جدلية الأيام، ترنيمة على ثغور الصغار، والكبار، جعلها سيمفونية صحراوية، بنغم قيثارة الزمان، وما روته الحكاية الصحراوية عن وطن سوف ينهض من بين الرمال الذهبية، وينشر عبقه، ويمسك بزمام الوعي كأنه اللوح المحفوظ، كأنه الجدول العملاق يمر من بين الجذوع، فيسقي، ويروي ويملأ جعبة الكون صدحاً، وسحراً، ويسري في عروق الكائنات كائناً من جنس العبقرية الصحراوية، وتكويناً من سبر إنسان وقف في يوم من الأيام على رأس تلة، ونظر إلى الأفق وقال بالحرف الواحد: هذا الكون لي، ومكاني الذي سوف ترسو فيه سفينة شغفي، ولهفة الخاطر إلى وطن يكبر بأهله، وتتسع طموحاته في دائرة تصل بين السماء والأرض.

عهد الاتحاد هو الوعد لشعب وقف في ذات لحظة تجل، ونظر إلى الجبال الشم، وهي تتشابك كأنها الأنامل العملاقة تشد بعضها بعضاً، وقال: هذا لي، هذا الوطن بيتي، وسر بقائي، هذه الأرض لا تكفيها هذه الصحراء الشاسعة، إنها الراحلة فقط التي تؤدي إلى آفاق، والمدى مهبطها، ومحيطها، وقطرها، ووترها، والصحراء ترتل أنفاس الذين عشقوا المجازفة، بعدما أيقنوا أنها في الأصل الثقة بملكات أهل الصحراء، وما لديهم من مواهب في تأسيس المكان وتأثيثه بأحلى الدر النفيس، والإستبرق، والسندس.

عهد الاتحاد جاء على لسان الطير، وهو يفترش الفضاء مكاناً، وينظر إلى الصحراء، فيغني لذلك الإنسان الذي ركع شكراً لله الذي جعله مواطناً لهذا البلد، تسير قدماه على رمله، وأهداب الشمس تحرس خطواته، والقمر يعانق خصراً، ويقبل نحراً، والنخلة النبيلة تزف النسائم معبقة بأحلام عشاق ما كفوا عن العشق، والوطن بات اليوم قبلة، للذين يعشقون الجمال، والذين في قلوبهم نبضة الحب لكل ما هو إنساني.. إنساني، ولم يزل رجل الإنسانية يرتل آيات الجمال على تراب الوطن كما يرتّبها في أفئدة مواطنيه، والجياد تمضي مكللة بالفرح، والجياد تمضي متوجهة بحب قائدها، ومالك مشاعرها، والوطن الجميل يلون الحياة بكل ما تدخره الفراشات من ألوان والنحل من شهد.