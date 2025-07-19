مهرجانات المدن.. صهيل فرحها ودمعها -2-

مهرجانات المدن هي متعة للمسافر، ولكنها تضفي على المسافر العاشق التصوير متعاً أخرى، قد لا يستمتع ذاك المسافر عاشق التصوير بالمهرجان، لكنه بالتأكيد يفرح بمهرجانه الخاص من خلال صوره التي أعطت للمهرجان بعداً فنياً مختلفاً ومنتقى، لقد عشت مهرجانات كثيرة في مدن مختلفة، بعضها كان مصادفة لاقت شغفاً، وبعضها كانت عنّوة لاقت دهشة.

من ضمن هذه المهرجانات أو الاحتفالات التي تركت أثراً في النفس إحياء ذكرى مذابح وضحايا الحرب في سراييفو الجميلة عبر تاريخها، وآخرها الإبادة الجماعية في «سربرنيتسا» عام 1995، حيث تظهر كل العائلات البوسنية في مسيرات وصلوات وزيارة الأماكن التي حدثت فيها المذابح، وإقامة الولائم العائلية، والعودة مساء إلى بيوتهم محتفظين بذكريات من ودعوهم في غفلة وبلا جريرة.

هناك مهرجان من نوع مختلف في مدينة أخرى جميلة للغاية «أفنيون» الفرنسية، حيث تجتمع الموسيقى مع الرقص مع الرسم مع المسرح والغناء والشعر وأنواع الفنون خاصة الملتصقة بالشارع، ومهرجان فرنسي آخر جميل أن تحضره لمرة واحدة، هو الاحتفال بذكرى الثورة الفرنسية، وفي فرنسا هناك مهرجان صغير وسنوي وفريد من نوعه، هو مهرجان اختيار ملك الكذب الذي يجري في قرية «مونكرابو».

وفي سويسرا يمكنك إن زرتها صيفاً أن تستمتع بمهرجان جنيف على طول بحيرتها، وإن زرتها شتاء فتوجه إلى زيوريخ حيث مهرجان «سيشيلوتن» الذي هو احتفال سنوي يقام لتوديع الشتاء واستقبال فصل الربيع، ويكون بإشعال النار في دمية «بوج» أو رجل الثلج التي ترمز إلى الشتاء، وفي مدن ألمانيا وخاصة البافارية، هناك احتفال طويل يستمر خلال شهر أكتوبر، يعرف بمهرجان «اكتوبر فيست» أو عيد الجعّة، حيث تقدم الموسيقى الألمانية والملابس التقليدية والمأكولات الشعبية، والمبالغة في احتساء مشروبهم الشعبي الأول.

تتعدد المهرجانات في أوروبا، وهي في غالبها مرتبطة بالزراعة والحصاد وجني الثمار والفواكه، مثل مهرجانات العنب والنبيذ، ومهرجانات الجبنة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وغالب المدن الأوروبية، هناك مهرجان الزهور في بلجيكا، ومهرجان زهر التوليب في هولندا وتركيا، لأن زهرة التوليب ليست هولندية الأصل، إنما تركية نقلها العثمانيون إليها، وهناك التراشق بالطماطم أو «لا توماتينا La Tomatina» في مدينة «بيونول» في فلورنسا في الأربعاء الأخير من شهر أغسطس، وفي الثاني من يناير تحتفل بعض المدن الإسبانية بيوم سقوط غرناطة عام 1492، واستلام مفاتيحها حيث يعاد تمثيل الحوادث التاريخية، لكن هذا المهرجان يلقى معارضة ومقاطعة من مدن مختلفة في إسبانيا.

هناك مهرجان «النوروز» أو الاحتفاء بالربيع، وهو يصادف السنة الجديدة في التقويم الفارسي القديم، يمكنك أن تصادفه في مدن آسيا الوسطى المختلفة أو إيران، في حين يتميز مهرجان الألوان أو «هولي» في الهند والبلدان المجاورة لها بحيوية واستعراضات لونية وموسيقى وغناء، ويصادف شهر مارس في تعبير عن انتصار الخير على الشر، ومن المهرجانات الجميلة التي لا يمكن للمسافر وعاشق التصوير تفويتها الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة، وقد شهدت مهرجاناً لحرق الأوراق النقدية المزيفة في سنغافورة، وهو اليوم الوحيد الذي تسمح به سنغافورة بتوسيخ شوارعها دون فرض غرامة.