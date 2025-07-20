بعض المهن قاتلة

هي حكاية إنسانية تذهب بنا عميقاً، وتطوف بنا بعيداً، لكنها في النهاية مرصد لكيف يمكن أن تقتلنا بعض المهن أو تهزمنا من الداخل، لنعيش عذابات اللحظة، تلك حكاية صورة من الصور العالمية التي يمكنها أن تسرد الكثير، وترصد التفاصيل، هي في الحقيقة صورة نسر يترصد طفلاً تبرز عظامه من شدة الجوع، ويبدو أنه في طريقه للاحتضار نتيجة المجاعة التي تسود في أفريقيا بين الحين والآخر، لكن الصورة التي انتشرت عالمياً أعطت صاحبها شهرة في مجال التصوير الصحفي، ونال عليها الجوائز المالية والأدبية، وأبكت العالم لأنها كانت موجهة للنفوس الإنسانية الطيبة والخيّرة، لذا أرجفت قلوبهم وهزّت نفوسهم، وأظهرت الصورة أيضاً، في عمقها وما يمكن أن يقرأ بين سطور أسرار المهنة الخفية، أن هناك قصة نسرَين، وليس نسراً واحداً جائعاً يريد أن ينقض على ما تبقى من جسد الطفلة الأفريقية المحتضرة، النسر الثاني كان ذلك المصور الصحفي الذي كان ربما شغوفاً بحكم المهنة والشهرة والمال وما تحدث به النفس البشرية أحياناً صاحبها في لحظة ضعف، هكذا قرأ بعض المتبصرين تلك الصورة، وهكذا فسرها الواعون والمدركون من ذوي الحساسية الإنسانية العالية، وهكذا قرأها ذاك المصور لاحقاً، وظلت تتراءى له تلك الصورة بتفاصيلها وانثيالاتها من قبل وبعد وأثناء التقاط الصورة، ظل يعيش ذاك العذاب، ووخز الضمير؛ لأنه فضل إنقاذ نفسه بدلاً من إنقاذ تلك الطفلة المنهكة جوعاً، ذهب بعيداً منتصراً لنفسه ومهنته وشهرته، بدلاً من الانتصار لتلك الجثة الموشكة على الموت بإنقاذها.

تلك هي حكاية صورة الطفلة التي تحتضر والنسر الذي يترصدها ليخطفها (Vulture Stalking a Child) هي صورة تاريخية التقطها المصور «كيفن كارتر» عام 1993 في قرية «أيود» في جنوب السودان، حينما سمع ذلك الأنين لطفلة صغيرة هزيلة، توقفت عن الزحف لمركز توزيع المعونات الغذائية، وأعياها الجوع والجسد الناحل، فجأة حلّ بقربها نسر يريد أن ينقض على ما تبقى من تلك الفريسة، التقط «كارتر» الصور، منتظراً قرابة نصف الساعة حتى يفرد النسر جناحيه، لكن النسر ظل مكتفاً، اكتفى بالصورة وأبعد النسر عنها، لكنه لم يساعدها؛ لأنه ملتزم بتعليمات عدم لمس أي أحد، خوفاً من العدوى، كما قال لاحقاً.

نالت تلك الصورة عام 1994 أرفع جائزة صحفية «بوليتزر»، وحققت لذلك المصور الجنوب أفريقي من جوهانسبيرغ شهرة عالمية، لكنه بعد ثلاثة أشهر أنهى حياته بالانتحار، عن عمر ثلاثة وثلاثين سنة، مثل عمر سيدنا المسيح تاركاً أسطراً بأنه عاش قليلاً.. لكنه رأى من العذاب الإنساني كثيراً! وهذا يكفي!