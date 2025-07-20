للرطب ذائقة التاريخ

من منا نحن جيل الزمن الجميل، لم تنعته شوكة النخل وهو يلامس وجدها، ووجودها، إنه التاريخ الصيفي الذي يتجلى اليوم في الذاكرة، كأنه الشعاع المستدل على وعي عشاق ثمرة لها في الزمان صورة الحلم، ولها في الضمير وجه الحياة، وعندما كانت الحياة طفلة تحبو على حصير افترش حلم الصغار تحت سقف عريش ساده النسيم الساخن، عبر جريد تسللت من بين أضلاعه ضحكات، كأنها ترنيمة الطير في سواد الليل، وعند صفحات النهار القائض. في الغب سكنت النخلة وعرشت، وتفرعت، ومدت أغصان الحب كأنها السواعد تحتوي جسداً عارياً إلا من العرق، وملح الأرض، هناك حيث لمعت نجمة في الليل، ترقب أنفاس الذين عشقوا جداول العرق تحت جنح الظلام، يخاطبون النجمة ويبعثون للوجود رسائل مرتلة من وحي مشاعر تلاحقت، وتزاحمت، وعبر مضايق القيم وشيم الناس الطيبين، هنا، في الغب كانت النساء صباحاً ينجون ببعض حلم، ويسرجن خيول الأغنيات، عند جذع نخلة رخية، أو لوزة شادية، ويخطبن ود النهار، ورجل تعلق جسده الناحل بين السماء والأرض، وهو يجرد النهار من حرقته، ويمضي في السرد، والنخلة النبيلة تعيد الإنشاد، والطير فوق الرؤوس يرقص طرياً، والفراشات توزع ألوانها حول حوض الماء، شغفاً برشفة، وأطفال صغار غطسوا في أحضان تلك البحيرات الغائبة في سديم الصباحات، وتحت وقع ذاكرة الآلة الهادرة، امتزجت أصوات العصافير، ورعونة الصغار، وصار الحقل الأخضر في تظاهرة زمانية شديدة الالتصاق بالحياة، كقوة العزيمة، وصارمة كحد الأيام التي أمسكت بزمان المراحل بحيف، ورغم كل ذلك، كنا نحلم، ونرسم أحلامنا على وريقات الشجر النبيل ونكتب للحبيبات رسائل صيفية ملتهبة، كانت شبه شظايا، تحرق الضلوع، وتكوي الصدور، وعند حلول آخر النهار، تبدو منطقة الغب، رمادية، تحشد غبارها، وضجيج سيارات اللانروفر، وعلى المنامة الخشبية تلقى أجساداً منهكة، رطبة، سقفها السماء، وفراشها جريد النخل المسفوف بعناية عشاق الوقت ما قبل الانفتاح على البهجة. لم يزل ذلك الرجل النحاسي المنهمك بجذور النخل يلامس أوراقها بأناة وتؤدة، ويغني، والعصافير تصفق، وترفع صيحات الصباح الباكر، إلى السماء، وكانت السماء تتقوس على أديم الأرض، بحنان عفوي، ويبدو الكون كخيمة عملاقة، تحتضن جيلاً من التلقائية، وتقرأ التفاصيل على وجوه بلا ملامح وتتهجى أبجدية الحياة، وتقلب معجم الكلمات المبهمة على شفاه الطير والشجر، وترسل رسائلها إلى النجمة الغامضة، وهي تستدعي وعيها في ذروة انسكاب الشمس على الرؤوس كالسهام الباطشة، ويبقى المعنى متأملاً، خاشعاً، وأحياناً هلعاً من أثر الغموض والإبهام في علاقة الطين بالنخلة، وعلاقة النخلة بجسد ذلك الرجل الناحل، المنسكب في تاريخ النخلة كأنه الجدول الذي يمر عبر جذورها، ويمتص رحيق أعشابها، ثم يعبر، ثم تمر الشمس من حوله، لتهديه السلام، وفي الختام تنهض في وعي الرجل النحاسي رغبة الغوص في حوض الماء ليبلل عرقه بماء الأرض، ويغسل جبينه من عرق التراب الغالي. النخلة وحدها التي مست قلب المعنى، وألهمته في الدياجير ما جادت به قريحة السماء من سرد.. ويغني، ويستدعي خيوط الذهب، يستدعي أهداب الشمس كي تكشف عن غموض الليل وسر إبهامه كلما حاول المعنى أن يسترسل في الغناء، ورفع النشيد.