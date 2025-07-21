ضريبة انتقائية

حظيت الخطوة التي أعلنت عنها مؤخراً وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والمتمثلة في تعديل آلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلّاة، بترحيب واسع، وذلك بالانتقال إلى ما يُعرف بـ «النموذج الحجمي المتدرج» الذي يربط قيمة الضريبة المفروضة على كل لتر من المشروب المحلّى بكمية السكر في كل 100 مل. فكلما ارتفع محتوى السكر في كل 100 مل، زادت قيمة الضريبة على اللتر، وذلك خلافاً للنسب الموحدة المطبقة حالياً على هذه المشروبات.

جاء التعديل في إطار جهود الدولة الهادفة إلى تعزيز الصحة العامة، والحد من استهلاك المنتجات عالية السكر، وتحفيز المصنّعين على خفض نسب السكر عند إنتاج المشروبات.

كما جاء الإعلان عن الخطوة ضمن نهج استباقي، يهدف إلى منح الموردين والمستوردين والجهات المعنية فترة للاستعداد للمرحلة المقبلة، مما يتيح لهم تحديث أنظمتهم الداخلية، وفحص تركيبة منتجاتهم، وتحديث سجلاتهم لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، بما يتوافق مع متطلبات النموذج المطوّر، وذلك إلى حين صدور التشريعات المنظمة لآلية التطبيق بشكل رسمي، حيث من المقرّر سريان الآلية المحدّثة في العام المقبل 2026.

وقالت وزارة المالية: «إن هذا النموذج المطوّر يعكس التزام الدولة بتبني أدوات مالية وتشريعية مرنة تدعم أنماط الحياة الصحية، من خلال ربط النظام الجديد للضريبة بمستوى التأثير الصحي المرتبط بكمية السكر في المنتج، بدلاً من الاعتماد فقط على تصنيفه».

وأعلنت: «إطلاق حملات توعية شاملة لمساندة مرحلة التحول، وضمان جاهزية الأعمال للتطبيق الفعلي عند اعتماد الأداة التشريعية المنظمة له، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب والجهات الصحية والرقابية».

وقد تم تطوير هذا النظام بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لضمان توافقه مع الأهداف الصحية الوطنية، وتحقيق أثر إيجابي ملموس في تحسين أنماط الاستهلاك الغذائي. وستُمنح دوائر الأعمال في الدولة وقتاً كافياً للاستعداد لتطبيق الآلية المحدثة، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول النظام الجديد خلال الفترة المقبلة، لدعم الأعمال في الاستعداد للتطبيق وضمان امتثالها بالكامل للسياسات الجديدة بحلول عام 2026.

وتُعد الخطوة امتداداً لقرار مجلس الوزراء رقم (52) لعام 2019 بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي.

وقد جاء الترحيب بالخطوة من المعنيين بصحة المجتمع وأفراده، باعتبارها تدعم الأهداف الصحية الوطنية، وسط تطلعات بأن تشمل - إلى جانب المشروبات المحلّاة - الوجبات السريعة، والحلويات مفرطة الحلاوة، كتلك التي تُقدَّم في بعض المنافذ والتي انتشرت سريعاً، وكل ما يتسبب في تفشي السمنة والأمراض المرتبطة بها.