للرطب ذاكرة التاريخ - 2

تحت جذع النخلة نبتت سنبلة، وارتاحت فراشة بللها الجدول ماءً سخياً، وهناك تحت الظل تتبع (عبود الشكيلي) رائحة ثمرة الصيف، واستل الحبل المقوس على ظهره، وامتطى الإرادة واعتلى الصرح القويم، عند نافلة الشجرة النبيلة، شمّ رائحة الثمرات، الصفراء، فمدّ أنامله وكأنه يود نقش سلته باللون الأصفر الندي، واتخذ موقعه عند القمة، وصار يقطف ويغني للصيف، يغني للحياة، يغني لعمره الذي مرّ من هنا، من جذع النخلة، وخوصها الرضي، ولما ينظر إلى الأسفل بطرف عين، يرى تلك المرأة الجميلة، وهي تتبع أثر العشب القشيب وتنتف من سنابله أنامل دقيقة، بدقة مشاعرها، ورقة فؤادها.

كانت المرأة منهمكة في مشاغبة فراشة مرّت على خدها، ثم خطت عند خصلة شعر انسدلت على الكتف مثل بقعة ليل شاردة من ضوء القمر.

ولما نزل عبود انتابته برودة صباحية تحت جنح الصيف الحارق، جردته النظرات الخفية من كينونة ضاقت ذرعاً من فراغات الحقل النخلي، وهو يسهب في حنين الحمام البري إلى عشائر التاريخ، وقبائل البوح الأليم.

شعر عبود باللوعة وهو يتلمس الأخاديد على جبينه، ويمسك بالشعيرات البيض بأصابع معفرة بطين الأرض، المبلل بالماء. أي هذا العمر الذي ينقضي كما تمر الطيور على الرؤوس خطفاً، وبلا عودة، نظر إلى الباب الخشبي الذي يحفظ ستر النخيلات المسفوفة على الأرض مثل خصلات الحصائر، نظر إلى الفراغ الوسيع، وافق الصيف الحار ساعة نصف النهار، كما وضع يده على صدره، أحس باللهيب، هناك شمالاً جهة القلب، أخذ نفساً عميقاً، وصار يلهج بكلمات أشبه بصفير الريح، وهي تمر عبر الجريد المتراكم عند القمم الذابلة، هوى عبود، واستوى، ثم استقام، فمشى خطوات، حتى وصل عند حوض الماء، رمى جسده في اللجة، وصار يعوم كقط موبوء، صار ينفخ الماء مثل سلحفاء ضائعة، ووقف عند الحافة الأسمنتية للحوض، وحاول نزع الإزار الغارق في الماء، وتخلص من رجفته لما تمكن خلال ثوانٍ تغيير قميصه القطني، والإزار، وعاد مستجيباً للصوت المنادي، وكانت هناك في مقربة من نخلة الخنيزي تقف امرأة تطلب منه أن يقطف لها من ثمرات تلك النخلة، فاستجاب الرجل فوراً وصعد جذع النخلة، وعاد بالموجود وسلم المرأة نصيبها وشكرته، تنهد عبود وهو يطالع فوارق الطبيعية، كما هي الفوارق الجمالية تمنح الإنسان فارقاً في الابتسامة.