الوجه الآخر.. للألم!

تنتشر الكثير من أدبيات الصحة النفسية التي تدعو إلى أهمية التوازن النفسي والعاطفي، وتشتغل على رفع القدرة الشخصية على التكيّف مع ضغوط الحياة؛ والدعوة لرفع الإحساس بالرضا والسعادة. وفي سبيل تحقيق ما سبق - والذي يبدو في مظهره العام صحياً ومهماً- ظهرت مفاهيم من قبيل الرأفة بالنفس وقبول الذات والمرونة النفسية كالبلسم على النفوس، فاستحسنها الجميع وأصبحوا يدعون لها في كل زمان ومكان دون التدقيق في حقيقتها العلمية التي لا تغفل جانب الاعتراف والمحاسبة.

حسناً.. إليكم الجانب المظلم من هذه «الوليمة السامة» من مفردات علم النفس الإيجابي التي يستغلها غير المتخصصين، والتي أصبحت شعارات من نتعامل معهم بدعوى قسوة الحياة والظروف الصعبة. بداية يعد مفهوم اللطف مع الذات وقبولها على ما فيها دون النظر لأخطائنا بصدق، ودون الجدية في حساب أنفسنا، بل وطمأنتها بأن الوقوع في الخطأ، هو أمر يشترك فيه جميع البشر في التجربة الإنسانية، كل ذلك وغيره من تبريرات حين تستخدم خارج سياقها العلمي الدقيق، فإنها تضعف ضبط النفس وتجنب محاسبتها بوعي، وتعد «تواطؤاً» وتخديراً أنيقاً لألمٍ كان ينبغي أن يأخذ حيزه الحقيقي في التجربة الإنسانية، كأحد أهم أدوات اكتمال عملية التعلم لتمضي الحياة في نموها دون تكرار الأخطاء قدر الإمكان وتفادي خسائرها.

علينا أن نترك مشاعر الألم والضيق والانزعاج تأخذ مساحتها المستحقة في أنفسنا عندما يحركها الضمير، وأقصد هنا ذلك الألم الناتج عن قراراتنا الخاطئة وخياراتنا غير المدروسة المتكررة، تجاربنا التي نُعد، دون سوانا، المسؤولين عنها، كما يقول المفكر وعالم النفس الكندي «جوردن بيترسون»: إن الألم الأخلاقي الناتج عن قراراتنا السيئة ضروري لنمو الشخصية، وإن تجاهله أو تخديره يعيدنا للخطأ نفسه. ذلك الألم الذي علينا أن نجعله يكتمل دون ردم وتجاهل ليؤدي دوره الذي أراده الخالق له.

تبدو العبارة الأخيرة سهلة جداً وبسيطة، رغم أنها جوهر الحياة المطلوبة منا ككائنات عاقلة تعيش على هذا الكوكب، خصوصاً إذا ما زلنا على قناعة أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي له ضمير يؤنبه ويساعده على عدم تكرار الخطأ، والتعلم منه، فعندما تُدمى جروحنا، فإن تخفيف الألم يجب ألا يكون أولوية في هذه العملية، تنظيف الجرح وتعقيمه أهم بكثير من أخذ مسكنات الألم، مهما بلغت شدته.