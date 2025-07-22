استثمارات وهمية

التقيتُ صدفةً بأحد الإخوة ممن جمعتني به علاقة عمل منذ فترة بعيدة، ووجدته مزهوّاً سعيداً بعد أن اتجه، من خلال إحدى المنصات الإلكترونية، إلى الاتجار بالذهب، وهو يُعدّد العوائد الكبيرة الموعود بها من قِبل المنصة التي كان يصفها بالموثوقة. لم تمضِ أشهر قليلة على ذلك اللقاء، حتى علمتُ منه أنه كان ضحيةَ وهمٍ جعله يندب حظَّه العاثر الذي قاده إلى ذلك الاتجاه، والذي فقد معه معظم مدّخراته، وعناده الذي جعله لا يُنصت لنصائح المحيطين به، ممن طلبوا منه عدم الانخراط في مثل هذه الأمور مع جهات غير معتمدة أو مصرح لها.

مثل هذه القصص والحوادث لا تزال تتواصل، رغم كل حملات التوعية والدعوات التحذيرية التي تطلقها مختلف الجهات في الدولة، وفي مقدمتها دوائر الشرطة ووزارة الداخلية، وحتى الشركات الكبيرة والبنوك التي يُزجّ باسمها في الإعلانات البراقة التي تزخر بها مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي. وصلت الجرأة بالنصّابين إلى حد استغلال صور رموز وطنية وشخصيات عامة للترويج لأعمالهم واستدراج المزيد من الضحايا.

قبل هذه المرحلة التي نشهدها من فوضى «السوشيال ميديا» وإعلاناتها، كانت الإعلانات المطبوعة تخضع لمعايير صارمة وتدقيق لا يتيح لكل من ادّعى أنه مستثمر أو يدير تجارة أو محفظة استثمارية، الترويج لها بالبساطة والعبث الذي نشهده اليوم عبر منصات التواصل، والتي يتساقط في شباكها الكثير من الحالمين بالثراء السريع، رغم كل حملات التوعية المكثفة من الشرطة وغيرها.

تابعنا مؤخراً إلقاء فريق مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي القبضَ على عصابة امتهنت الاحتيال الإلكتروني، عبر الترويج لاستثمارات وهمية في مجال التداول والاستثمار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة إن القبض على العصابة جاء بعد تلقي بلاغات من ضحايا أكدوا تعرّضهم لعمليات خداع من أفراد العصابة، الذين تواصلوا معهم هاتفياً، وادعوا أنهم يُمثلون منصات تداول واستثمار إلكترونية موثوقة، وأوهموا الضحايا بإمكانية تحقيق أرباح مرتفعة وسريعة، ليتمكنوا من الاستيلاء على أموالهم بعد تحويل المبالغ إلى حسابات خارج الدولة. لكن الشرطة نجحت في تحديد هويتهم ومواقعهم، والقبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وجدّدت الشرطة دعواتها لأفراد المجتمع بتوخّي الحذر من التعامل مع من يروّجون لاستثمارات غير مرخّصة، أو يطلبون فتح حسابات بنكية وتحويل أموال إليها، مؤكدة أن الجهات المرخّصة فقط هي المخوّلة بتقديم الخدمات الاستثمارية داخل الدولة. كما دعتهم إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة، عبر منصاتها الذكية أو الاتصال الهاتفي المباشر لتلقي البلاغات.