الرطب ذاكرة التاريخ -3-

لبث الرجل عند جذع شجرة اللوز، سامداً، متسمراً، لا يلوي على شيء، وكانت طيور الحمام البري تلقم بعضها نشيد الصباح، وتحتفي بشروق الشمس المغموس برائحة الرطب، كانت غابة النخيل في الصباح تعبق منطقة الغب، برائحة زكية، ترطب قلوب الساكنين، وكانت تلك الطيور تحترف الغناء الصباحي، ومن بجوارها من الغربان تنعق مستبدة بالمكان، ضارية إلى حد التوحش، وعبود وحيداً في المشهد الصباحي.

نهض عبود، وتناول الحبل، وراح بأقصى سرعة ممكنة يتسلق الجذع برشاقه، وكانت المرأة تنصت لأصوات الصغار الغاطسين في حوض الماء، مندمجين مع صوت الخرير المتدفق من فتحة في الحائط الأسمنتي متجهة إلى بيوت النخل الطينية.

انبهرت المرأة عندما لمحت كمية الرطب التي جلبها الـ«عبود» من نخلة الخنيزي، وشكرته.

عاد الرجل إلى مخدعه، وفي انتظار زبون جديد، ومرّت فترة ليست بقصيرة حتى سمع صوت صبي يناديه باسمه عبود.. عبود، نهض الرجل متكاسلاً، على غير عادته وتابع الصوت، ولما رأى ذلك الصبي الذي أنقذه في وقت سابق من الغرق، عندما كان يستحم في الحوض، زعق عبود في وجهه مازحاً، أتريد أن تكررها ثانية، أم أنك تبت.

هزّ الصبي رأسه قانطاً جزعاً، من هول ما رآه في تلك اللحظات المأساوية، عندما تلقفه عبود من أعماق الحوض، وهو في حالة يرثى لها، وسار به إلى منطقة قريبة من الحوض، وظل يضغط على بطنه ليفرغ الماء من جوفه، حتى تمكن من إنقاذه، واسترجاع نفسه، تخيّل الصبي الموقف، كما استعاد عبود المشهد، اعترته قشعريرة، جراء تصور وجه الصبي، والذي اكتسحه اللون الأزرق، المرعب، وبينما عبود يصعد جذع النخلة، التفت إلى الأسفل وحذّر الصبي من تكرار ذلك السلوك المشين، ويهمهم الصبي مستجيباً لنداء عبود، واتخذ جانباً، متكئاً على قنوطه، بينما صوت الماء الخارج من باطن البئر المجاور يشد أزره، إن هكذا كان الصبي يحس، ولكن بلا جدوى فالخوف تمكن من قلبه، وأعطاه الأسى، ولما هبط عبود من الأعلى إلى الأسفل، ناول الصبي سلة الرطب، وطلب منه أن يذهب فوراً إلى البيت دون التلكؤ، أو التأخر عن موعد العودة إلى أمه التي تنتظره على أحر من الجمر.

أخذ الصبي السلة، وسار متخبطاً بين ألسنة العشب المتمايلة بين الجذوع الضخمة ويستمع إلى أصوات صغار أكبر منه سناً يغوصون في الماء، ويلهون في لحظات هي من أسعد لحظات أعمارهم، والصبي لم يزل يتعثر بذاكرته التي تمده بكثير من الصور المرعبة عن تلك اللحظات التي شهد فيها الموت يمد له مخالب النهايات السوداوية.