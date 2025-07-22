الوطن مبتدؤه.. وحبه منتهاه

هناك شخصيات تختلط عليك الأمور تجاهها، فلا تعرف هل تقدم الشكر لها أولاً أم تقدم لها الاعتذار بأثر رجعي؟ شخصيات صلبة، واعية، ومدركة فاعلة في حد ذاتها، متفاعلة مع مجتمعها، لها عمق المعرفة والاتصال والتواصل مع الآخر، أصحابها يظلون مثل قامات لا تنحني، لكنهم يتصالحون مع الذات من أجل فكرة أسمى وأنبل، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي هو أحد تلك الشخصيات المرموقة، والتي تفرض عليك ودّها، وتلزمك بتقديرها، خدم الوطن طوال خمسين عاماً من عمره المديد، هو رمز من رموز السياسة والثقافة والرياضة والعمل الوطني، حيث تجسدت فيه معاني الإخلاص والتفاني في خدمة الدار وأهله، وُلِد في رأس الخيمة، ونشأ في بيت علم وحكم ودراية وحكمة، خطا خطواته نحو الوعي والمعرفة منطلقاً من إرثه العربي الأصيل، وقيم مجتمعه وخصوصية أناسه، كان الوطن مبتدأه وحب الوطن منتهاه، مما أعدّه لتولي مهمات جليلة، ومهام ثقيلة أُوكِلَت إليه في مسيرته السياسية والعملية، وفي بقاع مختلفة من العالم.

خلال عقوده الخمسة في خدمة الوطن، كان يدرك أن السياسة ليست مجرد مواقع نفوذ، بل هي رسالة إنسانية تهدف إلى تحسين حياة الناس وتعزيز مجتمع متماسك، وانفتاح على العالم، ومد جسور من حرير لتلاقي الحضارات، وتلاقح الثقافات، لذا جعل من ثقافة المعرفة، وحداثة التعلم إحدى أولوياته الشخصية والعامة، مؤمناً بأن قوة الأمم تُبنى بعقول أبنائها، ووعيهم بحاضرهم، وسبر مستقبلهم. في حضوره، تتجلى روحُ الصدق والنُبل، وأخلاق الفرسان، صبره جعله لاعباً للجولف، ورهافة حسه جعلته مستمعاً حد التجلي مع الموسيقى والنغم، وإدراكه جعله محباً للفنون، وما تسفر عنه الكتب.

اليوم.. نتذكره حينما نتذكر العمل الوطني، وشرف المهنة، وأصالة ومعنى الرجال المخلصين، نتذكره وهو بيننا ما زال يعمل كسابق عهده، هنا.. وهناك حيث يتطلب الواجب، ونداء أمر القائد «أبو خالد» تاج الرأس، نتذكره بكل الود.. وبكثير من الورد، مثل الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، موطنه الذاكرة، ومطرحه القلوب الطيبة والمحبة، ومقلة الوطن، الذي كان دائماً مبتدأه، وحبه أبداً منتهاه.