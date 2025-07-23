وتعطلت لغة الإبداع

لم تكن متوقعة الخسارة الثقيلة التي مُني بها باريس سان جيرمان في نهائي «مونديال الأندية»، لأنه كان المرشح الأول، لكي يعبر منه إلى اللقب العالمي؛ ليس فقط للموسم التاريخي لأمراء حديقة باريس، ولكن أيضاً عن الفلسفة الجديدة التي أبدعها لويس إنريكي، وغدت اليوم لمختبرات التكتيكات في كل أكاديميات كرة القدم وصفة مستحدثة، ترفع عن كرة القدم النمطية التي لازمتها لفترة من الزمن.

ولأن كرة القدم في منتجها التكتيكي تشبه النهر الذي تجري فيه كل لحظة مياه جديدة؛ إذ لا شيء يبقى على حاله في عالم متغير، يأخذه اليوم الذكاء الاصطناعي بسرعات قياسية إلى حدود الجنون، فإن ما فعله تشيلسي بمدربه «الداهية» الإيطالي إنزو ماريسكا، وهو يصيب فلسفة إنريكي بمضادات حجبت ضوءها، ليحقق ما لم يكن مرشحاً له أصلاً، لا يمكن بالقطع أن يصيب ولو بذرة شك واحدة هذا الذي اجتهد لويس إنريكي في طبخه على نار هادئة، بكثير من الإلهام الذي يقود رأساً إلى الإبداع.

قالوا عن فلسفة لويس إنريكي، إنها كرة التحول السريع، لكنها ليست هذا فقط، فكل الرسوم التكتيكية الحديثة ترتكز على التحول بشقيه، من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية، والعكس بالعكس.

فما أضافه إنريكي لتصبح خلطته سحرية وفلسفته مرجعاً للإبداع وملهمة، أنه جعل بعض لاعبيه لا يسجنون في مراكز بعينها، ولا يتقيدون باختصاصات بعينها، ولا يقفون أبداً على عتبات المستحيل، من دون أن يرفعوا من أمامهم العوارض، فمن يشاهد المغربي أشرف حكيمي ينتشر مثل البرق في كل الأماكن، ولا يتقوقع في ممره الأيمن، ومن يشاهد ثلاثي وسط الميدان يرسم بدهاء تكتيكي كبير العديد من الأشكال الهندسية التي تخرج المنافسين عن طوعهم، بل حتى عن وعيهم التكتيكي، ومن يشاهد الثبات على الضغط بشتى أنواعه لدى مهاجميه، يدرك أن هذا الفريق يدور مثل الرحى، يضرب مثل الإعصار، وعندما يختمر يأتي بأجمل الأشعار.

ما كان للويس إنريكي أن يبدع هذا الوشاح التكتيكي، من دون أن يختار له الرجال والفرسان، أول مبادئهم أن الجماعة فوق الفرد، والفريق فوق اللاعب، فلا مكان أبداً للفردانية ولا للنرجسية، والروح هي روح المجموعة التي إن اشتكى منها عضو تداعت كل الأعضاء الأخرى بالوهن، وإن خرج لاعب عن النص ظهرت المعزوفة مختلة وبها نشاز كبير.

ستقولون، وأين كان كل هذا يوم التقى باريس سان جيرمان بتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية؟

كان منفياً بشرود ذهني واضح، وكان مغيباً بفعل إرهاق بدني لا يتحمله إنسان، ولا شيء من ذلك يقلل من المباراة الكاملة والمتكاملة التي لعبها «البلوز»، وكلنا يعرف أن أي صناعة تكتيكية لا تكتمل إلا بذهن صاف وعقل متوثب وجسد بكامل قواه الفسيولوجية، ويوم وصل أمراء الحديقة إلى المباراة النهائية لمونديال الأندية، وجدوا أن الآلة تعطلت، فتعطلت معها لغة الإبداع.