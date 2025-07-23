تكريم دولي رفيع

شعور بالفخر والاعتزاز غمر الجميع ونحن نتابع إعلان مؤسسة دولية مرموقة بحجم معهد الشرق الأوسط، منح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، جائزة القيادة العالمية المتميزة لعام 2026.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تكريم شخصية إماراتية بمكانة معاليه، بل هو امتداد للاعتراف والتقدير الدوليين بالشخصيات والخبرات الإماراتية، وما وصلت إليه برؤية قيادتنا الرشيدة ودعمها لأبناء الوطن في مختلف الميادين والمجالات.

وبتواضعه الجم، اعتبر معاليه التكريم تكريماً لزملائه كافة الذين يعملون معه.

لقد حرصت قيادتنا الحكيمة على إعداد الكوادر والقيادات الإماراتية، وتمكين الشباب وأجيال المستقبل وفق أعلى المعايير العلمية، عبر الدورات والبرامج المتخصصة، وإحاطتها بكل صور الدعم لنيل أرفع وأعلى الدرجات العلمية، إيماناً منها بأن الإنسان هو أغلى ثروات هذا الوطن الغالي.

المعهد الذي يعود تأسيسه إلى عام 1946، يُعدّ أقدم مؤسسة في واشنطن تُعنى بدراسات الشرق الأوسط، ويُقدّم تحليلات سياسية متخصصة، وخدمات في مجالي التثقيف والتطوير المهني، إضافة إلى اهتمامه بعالم الفنون والثقافة في المنطقة. وقد أوضح في معرض إعلانه أن اختيار الدكتور سلطان الجابر جاء تقديراً لجهوده في تنفيذ رؤية القيادة في دولة الإمارات في مجالات الطاقة، وتطوير التكنولوجيا، والنمو الاقتصادي والاجتماعي، وتوثيق التعاون الدولي، والاستثمار في تنمية مهارات جيل الشباب وإعداد القيادات المستقبلية.

وأشار المعهد إلى مساهمات معاليه المحورية، التي تشمل الدعوة إلى تبنّي منهجية واقعية وعملية وشاملة في قطاع الطاقة العالمي، لتلبية الزيادة في الطلب الناتجة عن صعود الأسواق الناشئة، والنمو الكبير الذي تشهده مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. كما يركّز معاليه دائماً على أهمية تطبيق أعلى معايير الحوكمة والإدارة الذكية والرائدة على مستوى القطاع، لتعزيز النزاهة والامتثال، والحدّ من المخاطر، وتمكين النمو المستدام.

وقد قال معاليه بالمناسبة: «يعود الفضل في الحصول على هذه الجائزة إلى رؤية وتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، ويسرّني قبولها نيابةً عن الزملاء كافة الذين أعمل معهم يومياً. ويكتسب هذا التقدير أهمية خاصة كونه يأتي من مؤسسة مرموقة مثل معهد الشرق الأوسط، الذي ساهم منذ عام 1946 في تعزيز المعرفة حول هذه المنطقة. وأنتهز هذه الفرصة لأشكرهم على جهودهم والتزامهم بتعزيز العلاقات الإيجابية بين دول الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأميركية».

اختيار جاء استناداً إلى منهجية إدارية حديثة تجمع بين الرؤية الريادية والعمل التنفيذي الواقعي، وتضع الإمارات في صدارة الدول.

اختيار صادف أهله.. مبروك أبو أحمد، وبالتوفيق والتميّز الدائم في خدمة الوطن.