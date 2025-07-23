خميسيات

- بقدر ما أسعد «السناب والتيك توك والثريد» النساء، بقدر ما أفلس الرجال، مرات في نسوان يشترين الجديد ليظهرن في تلك المنصات أو العوالم فقط، تجد الواحدة تقول بتصبح في «مِكّسَار»، تجدها «تتزهب» وتتهندم، وتتحنى، فتعتقد، أنت المنغمس بين كتبك القديمة وأوراقك العتيقة، أن ابنة خالتها مقبلة على عرس، فتقترح كزوج على وجهه، وفي سبحانيته، وعلى الصراط المستقيم، أن تأخذ الحيطة والحذر، وتتبرقع عن الرياييل، فتقول لك: أي عرس يا حظي! هذا بس علشان «السناب والتيك توك، وكروب صديقاتي»، فتحسبه نادياً للسيدات في أطراف المدينة، فترد عليك: «أيوه بس في عالم افتراضي»!

- يتملكك العجب مما وصلنا إليه جراء العوالم الافتراضية، و«نحن بس ترا ندابج» من بعيد لبعيد، وما لنا من هذا العرس صحن عصيد، الآن.. «سهيلة» وأخواتها دخلن في هذه العوالم الافتراضية، فتضحكك الكلمة، وتتذكر وطرهن الجميل، بعد «الورس والياس ومجيجة القرط على الرأس»، أصبحن يتحدثن عن عالم افتراضي، سقا الله أيام زمان حين بقيت يومين أشرح لـ«سهيلة» معنى «براغماتي»، كانت سمعتها في مسلسل سوري، ولما عجزت، قلت لها: «اعتبري» البراغماتي «مثل» «وستاد الصَلّحَة»، وين يعجبه، صَلَح، ومن يقدم له غداءه، صَلَح جداره، واللي«يكاسره في كَروته، سوى له دهان عمّات، وإلا شغل أحسنتوا»، هذا«الوستاد البَنّايّ» هو البراغماتي!

- مرات بعض الناس إن سألك عن حاجة، الأفضل أن تقول لهم: ما أعرف! لأنه سيجنبك لوماً أنت في غنى عنه، ويلزمك بمسؤولية لم تطلبها، فالأحسن أن تعتذر، وتكف نفسك من ثقل إضافي، لأن بعضهم عجل، ويريد حاجته تقضى في الحال، وسيضيع ساعات نهارك بطوله، وبعضهم لا يعجبه العجب، وسيلزمك بالتأسف، لأن نيتك كانت صادقة، وكنت تريد أن تساعد، لكن المساعدة لم تأت بما تشتهي نفسه، والبعض الآخر سيتطور طلبه من محاولة إيجاد حل إلى أن يلبسك القضية برمتها، وأنت لا ناقة لك فيها ولا جمل!

- يا جماعة ادخلوا على أي موقع محلي أو عربي، واطلبوا معلومات، مثل التي تجدها على المواقع الأوروبية وباللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية، وشوفوا إذا ممكن يوفرون لكم أي معلومة ذات قيمة، وتخص خصوصياتنا، غير بيع الأدوية العشبية المقوية، وغير الخدع الإعلانية الساذجة، مثل «ماذا حدث لتلك الفتاة التي تبلغ الثامنة عشرة في الصحراء»؟ فتفتح الرابط وتجد إما التعامل بالعملة الإلكترونية من قبل نصابين لا يكلون عن الترويج لها، وقصصها التي سيبلغ دخلك الإضافي فيها 30 ألف درهم شهرياً، وأنت قاعد في البيت، المواقع الرقمية الإعلامية الناطقة بالعربية فقيرة حدّ العيب!