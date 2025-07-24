ملاحقة المخالفين

تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين ملاحقة المخالفين بلا هوادة، وعلى مختلف الأصعدة، بما يضمن تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل، والتي يسعى البعض إلى تجاوزها لتحقيق أرباح سريعة على حساب العاملين، واستقرار السوق، وسلامة وأمن المجتمع.

وتُعد قضية العمالة المنزلية والمساعدة واحدة من أكبر مشكلات السوق، نظراً لطبيعتها الخاصة التي تمس البيوت بشكل مباشر، خاصةً مع توسع الاعتماد عليها من جهة، واستسهال الكثيرين تجاوز ما يعتبرونه اشتراطات صارمة ومعقدة تفرضها الوزارة، متناسين أن هذه الاشتراطات والإجراءات وُجدت من أجل حمايتهم وحماية حقوق الجميع.

وعلى وتر الخطوات السهلة والسريعة، يعزف السماسرة والوسطاء والمكاتب الوهمية التي تنشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاته، مروجين لخدماتهم غير القانونية بهدف اجتذاب واصطياد الضحايا الذين يجدون أنفسهم في دوامة، يلجؤون بعدها إلى الوزارة لاستعادة حقوقهم.

أمس الأول، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إغلاق 77 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

جاءت الخطوة بعد أن تحققت الوزارة من تلك الحسابات، وتبيّن أنها غير رسمية وغير حاصلة على ترخيص من الوزارة لمزاولة نشاط استقدام العمالة المساعدة، وهو ما يُعد مخالفة قانونية صريحة.

وجددت الوزارة دعواتها المتكررة إلى أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة للتعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة والمرخصة من قبلها عند رغبتهم في توظيف هذه الفئة من العمالة، والابتعاد عن التعامل مع حسابات وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروّج لتوظيف العمالة المساعدة بشكل غير قانوني.

وقالت الوزارة في بيانها: «إن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروّج لخدمات العمالة المساعدة، من شأنه أن يفقد المتعاملين مع هذه الجهات حقوقهم القانونية التي يحصلون عليها عند تعاملهم بشكل حصري مع المكاتب المرخصة والمعتمدة من قبلها».

ورغم التسهيلات في الإجراءات والقوائم الواضحة للمكاتب المعتمدة، نجد أن البعض لا يزال يقبل على وسطاء غير معتمدين لجلب عمالة مساعدة لمجرد أن أسعارهم أقل، دون أن يفكر في المخاطر المترتبة على ذلك، في واقع يستوجب التوقف عنده، ولعل من أسبابه مبالغة بعض المكاتب المعتمدة في رسومها مقابل خدماتها، بصورة تدفع العديدين للبحث عن بدائل أقل تكلفة.