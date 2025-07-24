أبوظبي الأكثر أماناً

عاصمتنا، قلبنا، وجدنا، وحلم حياتنا، واحة العالم ووحي أمانه، وشجرة ظله، وبيانه، أبوظبي في العالم أيقونة ترتع في بساتينها الخضراء غزلان الربوع الرخية، وعند شطآنها تغرد نوارس الأحلام الزاهية، وفوق ربوعها ترتاح ركاب القصائد الندية، وتضفر جميلات السهول جدائل فرحها، وتمضي في عشب الأمان، تقطف من ثمرات الحب، ما يملأ جعبة الأزمان.

أبوظبي الأكثر أماناً في العالم، هذا ما جادت به الأيدي البيضاء، وما فاضت به النفوس المطمئنة، وهي ترسم صورة المستقبل، على سبورة الحياة، وتنقش على قماشة الأفئدة ما يفسر أن الإمارات أصبحت اليوم الفيض في قيظ العالم، وهي الجدول في جفافه، وهي السيمفونية عاكفة على ترنيمة الجمال، ما يرتب وجدان العالم، وما تحتاجه القلوب وما تتطلع إليه الشعوب.

اليوم تحوز عاصمتنا الجميلة للمرة التاسعة لقب أكثر المدن أماناً، عبر موقع الإحصاءات العالمي «نومبيو» الصادر في منتصف العام 2025، هذا المركز، وهذه العلامة المميزة، جاءت نتيجة جهود حثيثة، وأفكار نيرة، عملت دوماً على إبراز وتعزيز الاستقرار للمواطن والمقيم على حد سواء، إيماناً من القيادة الرشيدة، بأن الأمن هو الشريان الذي منه وبه تتخلق أجنة التطور، والتقدم والوصول إلى هامات النجوم، وتحقيق مستويات عالية المناسيب، لصناعة غد مشرق، وفجر يتألق بأشعة مجهودات رائعة، وناصعة. وهو الأمر الذي تسعى إليه بلادنا لجعل الإمارات واحة، للأمان، واستراحة لنوق الحياة، وباحة تطل على المدى، لتهديه نموذجاً استثنائياً، لبلد خرج من رحم الصحراء النبيلة، ليبشر العالم بميلاد أمة راحتها صفحات ناصعة، وكلمتها تتصدر رواية رومانسية، مهيبة، تخلب الألباب، ومشاريعها الإنسانية تتكفل بجعل الإنسانية تدخل درساً في التاريخ، يجعل من الوعي لوحة تشكيلية، ألوانها من زيت العقل المنعم بقيم شفافة، وثوابت تزخر بأجمل التقاليد الإنسانية .

هذه الإمارات، وهذه أزمنتها، تضع القيم موائل للعطاء السخي، وتخلد من ذاكرة المؤسس الباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقيادة الرشيدة تسير على المنوال، بموال وسؤال لا يكف القلب عن طرقه.

هذا ما دار في خلد المؤسس، وهذا ما تتبعه القيادة الرشيدة، من أجل أن يصحو أطفال العالم، صباحاً، والابتسامة ترسم صورة الفرح، والرضا مبلل بلقمة سخية هانئة، والعينان يكحلهما أثمد التفاؤل بيوم قادم يحمل في طياته، ورد البهجة، ومهجة كأنها البستان في عطره، وعبق الفراشات الريانة. وكما أن للحضارات زماناً تنعت به، فإن للإمارات أزمنة، وأحزمة لأن أمانها أصبح أمان العالم، واستقرارها عربة عملاقة، تضرب أرجاء الكون، لتشيع للوجود، بأن خير الأوطان، من ينعم أبناؤه بفضيلة القيم، وأجمل أزمانه، من يعيش أهله محسنات الحب، وما الحب إلى قطنة الشفاء من علة الكراهية.