اليد اليسرى

كما للطائر جناحان يحلق بهما في الأعالي، وللزورق مجدافان يشق بهما عباب البحر، وللإنسان يدان يستخدمهما معاً لتصريف شؤون حياته. وأي عجز في إحدى هاتين الوسيلتين، تقعد الطائر. والزورق يحوم في دائرة لا توصله إلى بر الأمان. فهل يستطيع الإنسان أن ينجز شؤون حياته بيد واحدة؟ ألم يتشبث بحبل النجاة حين الخطر أو الغرق بكلتا يديه؟ فلماذا تعجز يدنا اليسرى حين تصاب يدنا اليمنى عن تلبية مطلبنا في إنجاز مهمة اعتدنا أن ننجزها باليد اليمنى؟

العلماء يقولون، إن حركة اليد اليمنى يتحكم فيها الدماغ بجزئه الأيسر، واليد اليسرى يتحكم فيها الدماغ بجزئه الأيمن. لكنهم لم يؤكدوا على عطل الجزء الأيمن من الدماغ لتصبح يسرى كل البشر عاطلة. وبعضهم يقول إن السبب يكمن في جينات الوراثة، لكنهم لم يقولوا، إن هذه الجينات كلها يمينية(!) لتبقى اليد اليسرى دائماً أقل مهارة، ولا تسعفنا إلا بالمساندة حين تحتاجها يدنا اليمنى. وتجاوزاً لحقائق العلم أو افتراضاته، سنرى حين ننتبه إلى أن عجز اليد اليسرى له مصادر عديدة، منها أساليب التربية: فمنذ طفولة مبكرة يشجع الطفل على استعمال يده اليمنى. وإذا لاحظت العائلة أن الطفل يستخدم يسراه ينتابهم إحساس بالتطير والشؤم. ويطلق على الطفل الذي يستخدم يسراه بالأعسر. ولا تخفى دلالة هذه اللفظة، حيث مرجعها لغوياً (العسر). ثم تقوم العائلة بتصحيح هذا (العيب) وتقويمه بالنصح والإرشاد والعصا. وفي مفهوم السياسة، فإن المعارضين للأنظمة الشرعية (يساريون)، أي مغضوب عليهم. والأمثلة بالنسبة للمتأمل كثيرة لا تُحصى في كل مسارات حياتنا اليومية، منها: أنه في عادتنا العربية فإن دخول شخص إلى أي بيت جديد ينبغي أن يتم بتقديم الرجل اليمنى تبركاً، فإذا أخطأ الداخل واستخدم قدمه اليسرى يعتبر دخوله شؤماً! والمصافحة دوماً باليد اليمنى، وإذا كانت في حالة عجز لسبب ما، واضطر المصافح لمد يده اليسرى، فإنه يقدم اعتذاره مسبقاً! وثمة تناقض غريب لابني البكر، فحين بدأ بإمساك زجاجة الرضاعة بيده اليسرى تشاءمت والدتي وحاولت قسره على استخدام يده اليمنى، لأن استخدام اليد اليسرى من عمل الشيطان، حسب رأيها. وحين عارضتها، بسملت جدتي وقالت: الأعسر سيكون ولداً ذكياً، لكنك ستشقين معه، لأنه سيكون عصياً على التطويع! فهل ينبغي أن نستسلم للمتوارث من المفاهيم، أم ندرب كلتا يدينا لنكون أكثر مهارة وذكاء؟