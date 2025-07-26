المشي يسبق الوعي

ماذا يحدث في العالم؟ إنه شبه غرام بين الإنسان والعدوانية المريعة. إنها قيامة الأفراد وكذلك المجتمعات، عندما ينزلق الإنسان نحو جرف هار، يؤدي به إلى الغطس في وحل مرعب ومميت، يفقده الصواب، ويخسره الحساب، فيعيش بين خراب المعنى، ويباب الغيمة، فالمرء الذي ينهض فجأة، ويثب لتناول غرض ما دون أن يحسب أن أمامه قطعة زجاج ربما تجرحه، وربما تودي بحياة، فلا بد أن يعيش مأساة المشي من دون وعي، وهو السبيل إلى فقدان الكثير من مسببات الحياة، والجلوس على مقعد الحسرات، يتأمل كيف انكسر العظم لمجرد أن تحرك دون وعي، ولم يدرك أن أمامه ما يعوق حركته، ويعرقل وثبته، ويؤدي به في نهاية الأمر إلى جروح ثخينة، وإصابات مؤلمة، قد تكون سبباً لفقدان الحياة.

هذا ما يحدث اليوم في العالم، من جريان أودية الغضب في عروق البشرية، وغثيان في النفس، ودوار في الرأس، لماذا؟ لأن الإنسان بعد ردح من تأجيل عمل الوعي، أصبح المشي لديه إلى الأمام كالسير إلى الخلف، ففي كلتا الحالتين، أصبح الإنسان يحطم أعواد أشجار الطموحات بيد، وفي اليد الأخرى يمسك بالمصير فيلقي به في تنانير الموت، ولماذا؟ لأنه قفز مرة واحدة ومن دون أن يعرف أن الوثب من دون حساب ما قد يصطدم به هو هلاك وضياع، وإعدام للحضارة التي بناها، وتعب من أجلها.

نستطيع أن نشبه الإنسان الذي يسير من دون وعي، بالطفل الذي يحظى لأول مرة بلعبة جميلة وثمينة، فإنه يضمها إلى صدره، ويحتضنها ويقبلها، ولكنه في أوان آخر، يحطم هذه اللعبة، ويلقي بها في سلة المهملات، ويبتسم، ولكنه في اليوم التالي، يعود ليبحث عن لعبة جديدة وقد فات الأوان، لأن من ابتاع له اللعبة لا يملك اليوم المبلغ الذي يشتري به لعبة جديدة، فماذا سيفعل الطفل، غير أنه سيظل يخربش في سلة المهملات، بحثاً عن بقايا لعبة تفي بالغرض، ولكن لا جدوى لأن ما تم تحطيمه لا يخدم للود قضية، ولا يشفع، ولا ينفع، ولا يبقى أمام الصغير سوى البكاء على اللبن المسكوب.

هذا هو حال الإنسانية اليوم، فقد قل منسوب الوعي، وعلى الرغم من التطور التكنولوجي الهائل، والتقدم العلمي العظيم، فإن الوعي بأهمية استخدام هذا التقدم يبقى ضئيلاً، والدليل أن أطفال العالم (الكبار) يمزقون ما يتم صناعته، ويقضون على أمل البقاء من دون حروب طاحنة، ويسفكون دماء الحقائق، حتى بات الوعي اليوم مجرد غبار متراكم تحت سجادة العقل، ولا نفع به سوى أنه يخفي بعض عيوبنا نحن البشر أو هكذا نظن، ونعتقد أننا نستطيع أن نخفي حقائق التاريخ على أجيال ستأتي وتسأل أين ذهبت حضارة البشرية، التي تم بناؤها على مدى قرون من الزمن؟ فالعالم اليوم وليس غداً بحاجة إلى وقفة تأمل، وتبصر في ما يحدث للحضارة البشرية، العالم مضطر اليوم لأن يوقف عجلة الحماقة البشرية، ليستدل على سبب هذا التدمير الدامي للحضارة، وتكسير عظام منجزات تعبت البشرية، وهي تبحث وتدرس كيف تنجزها، حتى يأتي أي أحمق وفي لمحة البصر يقضي على الأشياء من جذورها، فلا تعود تصلح للبقاء، ويقضي على أخيه الإنسان، بحجة وذريعة أنه ليس من دينه، أو ليس من عرقه، أو ليس من لونه.

مصطلحات ومفاهيم ما أنزل الله بها من سلطان أصبحت اليوم تدور في أذهان بعض البشر، وتحرك مواجعهم، ليفني القوي الضعيف، ويتحول المجتمع البشري إلى دائرة مائية فقاعاتها من أفكار بشر، فقدوا الوعي. والله المستعان.