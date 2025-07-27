حزم وردع

موقف حازم ورادع يُحسب لدائرة بلدية رأس الخيمة، وهي تعلن إيقاف نشاط استشاريين هندسيين لمدة عام، بسبب ارتكابهما مخالفات جسيمة. مخالفات لا يمكن السكوت عنها، خاصةً وأنها تمس سلامة مشاريع على تماس بحياة البشر الذين يترددون عليها. وليس ذلك فحسب، بل تؤثر أيضاً على صحة وجودة التعاملات والمعاملات في سائر قطاع البناء والإنشاءات في الإمارة والدولة إجمالاً.

في قطاع البناء والإنشاءات، ظهرت العديد من القضايا والحوادث التي واجهت الكثير من المواطنين، خاصةً عند بناء بيوتهم بإشراف شخصي منهم، دون الاستعانة بالهيئات الإسكانية التي أسهمت إسهاماً كبيراً في الحد من القضايا، وخفّفت الشيء الكثير عن المستفيدين من المنح الإسكانية أو الراغبين في البناء.

كما واجه العديد من ملاك المباني تحديات ومشاكل عدة من بعض الاستشاريين والمقاولين، عنوانها الرئيسي هو عدم الالتزام بمواعيد التسليم والمواصفات. والمحاكم تزخر بمثل هذه القضايا المتعلقة بعدم الالتزام وتنفيذ العقود والتعهدات، بل إن هناك قضايا لحالات هروب مقاولين إلى خارج الدولة.

في الضاحية التي أقيم فيها، أمرّ على عدد من الفلل السكنية التي مرت عليها مدد طويلة دون إكمالها، بسبب إشكاليات من هذا النوع من الخلافات.

وإذا كانت هناك من كلمة، فهي الشكر لدوائر البلديات، وبالأخص أقسام الهندسة فيها، التي تتابع بدأبٍ وصبرٍ المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات بكل فئاتها وتصنيفاتها، لضمان التزامها بالمعايير والاشتراطات المطلوبة.

وكانت دائرة بلدية رأس الخيمة، ممثلة بقطاع التطوير العمراني، قد أعلنت «إيقاف نشاط مكتبين استشاريين هندسيين لمدة عام، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات جسيمة للأنظمة واللوائح التنظيمية وأخلاقيات المهنة، في إطار حرصها المستمر على تطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط المهني، وسعيها الدائم للحفاظ على المصلحة العامة وضمان سلامة المشاريع والمجتمع».

وقالت إن قرارها يأتي ضمن إجراءاتها الرقابية «لضمان التزام جميع الأطراف المعنية بقطاع البناء والتشييد بالمعايير المهنية المعتمدة، بما يحفظ حقوق الملاك والمستثمرين، ويعزز كفاءة وجودة العمل الاستشاري والهندسي في الإمارة». وأن الرقابة والتدقيق على مكاتب الاستشارات الهندسية مستمران، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوزات أو ممارسات غير مسؤولة، تؤثر سلباً على جودة المشروعات أو سلامة المجتمع.

كما دعت البلدية المكاتب الاستشارية الهندسية إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح الفنية والتنظيمية، ومراعاة أخلاقيات المهنة في التعامل، والتعاون مع فرق الرقابة الهندسية، والرد على ملاحظاتها بشفافية وجدية.