الإمارات الخضراء

للأخضر رونقه، وعناقيده الصفراء، والحمراء تبدو مثل قلائد الجوهر على نحر وصدر، تشعر أنك تستدعي زمانك كي يقرأ ما في الملامح والجذور، ويفك شفرة ذلك العشق القديم بين النخلة والإنسان، وبين الرمال الذهبية وتلك الخصلات الخضراء المنسحبة على المدى كأنها أرواح ملائكية، وأنت على الأرض السخية، تفتل شعيرات الأمل، وتنظر إلى ذاك الممتد من الظفرة حتى شعم، مرورا بالذيد، وكلباء، ودبا وغيرها من مدن وضواحي الدولة، جميعها تشكل حزام الأمان الغذائي، وجميعها تطوق الجغرافيا بمشاعر تنساب في الحياة كأنها السلسبيل، وأنت تتأمل، وما زلت تقرأ في التفاصيل، والنخلة تسرد قصة بني آدم، وأول ميلاد نبي الله عيسى وما جاءت به الخليقة من استعادات لذاكرة بشرية لم تكن، ولم تنطفئ جذوتها وهي تسلط الضوء على شجرة الخلق، حيث استقرت اليوم بين الحقول، وبين الرموش، وفي وجدان الإنسان الإماراتي، الذي بات يحصد جزالتها، ويمسك بتلابيب مشاعرها، محتسباً عند الله الثواب، واليقين بأن للنخلة مكانة النجوم في قلب كل إماراتي، وللنخلة منزلة الظل عند كل متسرب في الوجود، يبحث عن كف تمنع عنه اللظى، وأنامل تشير له إلى ذاك المخضب بالشعاع الرباني، وهو يستدير على الوجود بخيلاء الجمال الرباني.

الإمارات اليوم بفضل القيادة الرشيدة، واهتمامها ورعايتها، وعنايتها بالنخلة، جعلت لهذه الشجرة مكاناً في القلب بالنسبة لكل إماراتي، ولم تعد هذه النبتة المباركة مجرد منجبة لثمرات اللذة، بل هي في الناموس التاريخي تمسك بفيض من الذاكرة، وتتحدى الزمن بكل ما له وبه من منعطفات، ومتغيرات، وتحولات، لتبقى هي السر الكامن وسرد الذاكرة، وهي سبر الحياة منذ أن وعت الأجيال على لون الأصفر مخضباً بالأحمر، مندمجاً مع الأخضر ليكمل لون العلَم الإماراتي، بكحله الأسود مطوقاً قماشة الحلم الاتحادي المجيد.

وأنا أجول في صدر الجغرافيا وباطنها، وحواشيها، وضواحيها، وبين رموشها، وعند خاصرة هيفاء، وجيد منيف، أشعر أنني أقرأ رواية جديدة، محملة بمعاني الإنسانية، مشتملة على روح الإنسان، ومعاني الكيان الجغرافي المهيب، أتذكر زماني، وأستدعي التفاصيل، في نخل السامان، وأبوزيد، وكذلك كنان، وأمين، من الحديبة إلى الغب، تمتد التضاريس الخضراء، وتمد للمدى روح إنسان عاش تحت ظل نخلة، واشتم رائحة العذق واستدرج عاطفته الجلية، هناك في حافة ذلك الزمن، تبدو لي النخلة التي أرخت سدولاً، لم تزل تغرف من زمانها ذخيرة الأيام، وذهب الفرح، أفراح صغار، وهلع كبار، وسيان بين الفرح والهلع عندما تكون المشاعر مثل جدول ماء لا يفرق بين جذع نخلة وجذع لوز، فكلاهما في العميق من الوجدان، رفاق عمر، ونسق حياة.