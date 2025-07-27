عرب المونديال

حددت قرعة المرحلة الرابعة من تصفيات «مونديال 2026»، التي جرت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ملامح المجموعتين اللتين ستحددان المنتخبين اللذين سينضمان إلى «السداسي الآسيوي» الذي سبق أن تأهل في المرحلة الماضية «إيران وكوريا الجنوبية وأوزبكستان واليابان وأستراليا، فضلاً عن نشامى الأردن».

وعندما تضع القرعة منتخبات قطر والإمارات وسلطنة عُمان في المجموعة الأولى التي تجري مبارياتها في الدوحة، فإن الكرة العربية الآسيوية ضمنت سفيراً ثانياً لها في المونديال الأميركي، كما أن الفرصة متاحة لتأهل سفير ثالث من خلال مجموعة السعودية والعراق وإندونيسيا، مع عدم الاستهانة بالفريق الإندونيسي الذي سبق أن فاز على «الأخضر» في جاكارتا خلال المرحلة السابقة بهدفين في بداية المهمة الجديدة للفرنسي هيرفي رينارد.

وسيحسم شهر أكتوبر المقبل تلك المرحلة التي ستؤهل أول المجموعتين إلى النهائيات، بينما يتنافس الفريقان صاحبا المركز الثاني، لتحديد أيهما يدخل الملحق الأخير، أملاً في اللحاق بركب الذين سينالون شرف المشاركة في أول مونديال يضم 48 منتخباً.

وإذا كانت الحسابات النظرية تصب في مصلحة منتخب قطر في المجموعة الأولى، بسبب عاملي الأرض والجمهور، فإن «الأبيض» يمكن أن يضرب بتلك الحسابات عرض الحائط، بعد تفوقه الواضح والصريح على «العنابي» في المرحلة السابقة، عندما تغلب عليه في الدوحة بثلاثة أهداف لهدف، وعندما حان موعد لقاء الذهاب في الإمارات، اكتسح «الأبيض» المشهد، وفاز بخماسية نظيفة، وكانت نتائج «الأبيض» مع «العنابي» هي الأفضل طوال مشواره بالمجموعة الأولى.

وإذا أراد «الأبيض» بقيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين أن يتجاوز المرحلة المقبلة بنجاح، فليس أمامه إلا أن يكون في كامل جاهزيته البدنية والفنية والنفسية، حتى يعوض ضياع فرصة التأهل المباشر بعيداً عن معركة «الملحق الآسيوي».

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ضربت إدارة ليفربول مثلاً في التسويق الرائع، استثماراً للمعسكر الصيفي للفريق، استعداداً للموسم الجديد، سعياً للاحتفاظ بلقب الدوري.

ولأن ليفربول يدرك أن شعبية مانشستر سيتي وتشيلسي هي الأقوى في آسيا، فقد اختار الفريق أن يعسكر في الصين واليابان، مع التأكيد على اللاعبين بتخصيص مساحة من الوقت للقاء المشجعين والسماح لهم بالتصوير مع النجوم الذين انتزعوا لقب «البريميرليج»، كل ذلك للعمل على زيادة شعبية الفريق في «القارة الصفراء»، مما يجذب الرعاة الآسيويين للاستثمار في «قلعة الأنفيلد».

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جرت أمس قرعة الدوري المصري، والأهم من تحديد خريطة الدوري أن يتم الالتزام بتطبيق اللوائح بدلاً من الالتفاف عليها، وأن تطبق العدالة على الجميع، بعيداً عن ألوان القمصان.