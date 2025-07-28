أبواب المدينة

في الماضي البعيد، كانت المدينة تقفل أبوابها تقريباً عندما يحلّ الظلام، حيث في زمنها القديم لا شيء ينير طرقها وشوارعها الضيقة، ويتحول الليل فيها إلى سكينة تامة، لا تسمع فيه غير مواء القطط أو أصوات الصراصير ودبيب بعض الهاربين من ذلك الظلام، وهو ما يثير التوجس والحذر وحساب الخطوات في طرقها المتعرجة. يحرس بعض الأسواق نفر من الحراس شديدي الحذر، يصرخون بين فترة وأخرى: «من هناك!»، دون أن يكون أحد هناك، ولكنها تحذيرات فقط.

كانت الحكايات تروى عن بعض اللصوص والمعوزين في الماضي ممن تقطّعت بهم السبل، خاصة الذين يأتون من الموانئ والمدن البعيدة. دائماً ما يخسر السوق بعض مواده أو مخازنه الصغيرة، قد تحد الأقفال الكبيرة والقوية من تلك السرقات الصغيرة، ولكنها قد تحصل في حالات الإهمال أو الغفلة. حتى المنازل لا تسلم من تلك السرقات، في ذلك الزمن البعيد حيث الإمكانيات الضعيفة والقدرات المالية والسكنية، ليست مثل الأزمنة اللاحقة حيث الأمن والحراسة والقوة التنظيمية والبشرية. المدينة القديمة وأسواقها ومداخلها ومخارجها لها نظام يتناسب مع ظروف ذلك الزمن البعيد. وللمدينة وأسواقها حكايات كثيرة تختلف تماماً عن الحياة الشعبية أو الإسكان الشعبي، حيث إن جميع الناس تحكمهم أعراف وتقاليد ونظم اجتماعية وثقافية متوارثة وقوية، تصون كل شيء وتحميه من كل خدش أو سلوك منحرف.

العجيب أن بعض الحكايات التي عرفناها في الماضي في مدن الخليج العربي، يحدث مثلها تماماً وبنفس التفاصيل في مدن أخرى، وفي مدن أميركا اللاتينية. وقد توقفت عند سرد الروائي الكبير «غابرييل غارسيا ماركيز» في روايته «عن الحب وشياطين أخرى» حيث يسرد «ماركيز» في هذه الرواية حكايات وقصصاً خاصة أدخلها ضمن الرواية عن أحداث ومواقف ومفاصل في الرواية، هي نفسها حدثت كثيراً على ساحل الخليج العربي، وسوف أسوق أقرب مثال على تقارب الحكايات عند الشعوب وتطابقها، خاصة في المدن والأسواق والحياة الجامعة للناس في المدينة. وهي حكاية يعرفها الكثير من سكان مدن الموانئ في الخليج العربي، بل لقد سمعتها شخصياً تقال عن بعض اللصوص وطرقهم في السرقات في ذلك الزمن البعيد. يقول (ماركيز) في شطر من هذه الرواية عن أساليب بعض اللصوص في السرقة في المدينة، إن اللص يدهن جسمه بالزيت كاملاً ويكون شبه عارٍ، ثم يقتحم المساكن أو المخازن أو الأسواق للسرقة، وهو يفعل ذلك حتى يصعب الإمساك به، وبذلك يفر وينجو من الاعتقال. هذا التشابه في الحكايات والأساليب يوحد المدن في إفرازاتها وحكاياتها، وكأن هذا العالم بالفعل مدينة أو قرية صغيرة.