دعوة «الأوقاف»

نحيي الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومبادراتها المتعددة على مختلف الصعد.

وقد اكتسبت تلك الجهود زخماً نوعيّاً كبيراً منذ تولي معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئاسة الهيئة، والذي يُعد بحق نموذجاً للقيادي الديني الذي يبث الوعي والإرشاد بوسطية ديننا الحنيف، ويجسد رؤى القيادة الرشيدة في بناء إدراك ووعي بدين الحق لدى النشء والشباب، وتحصينهم من التضليل والغلو والتطرف الذي يمارسه المتاجرون بالدين، ممن يريدون استغلالهم لمآربهم الشريرة.

وفي هذا الإطار، نحيي حرص الهيئة على تنظيم دورات تحفيظ القرآن الكريم للنشء في المراكز المعتمدة، وكذلك عن بُعد، وتوعية الأهالي بعدم اللجوء إلى المحفّظين غير المرخّصين أو المنصات غير الموثوقة.

أتوقف في هذه السانحة مع الدعوة التي أطلقتها الهيئة مؤخراً للمصلين على الجنائز، والتي دعتهم فيها إلى أداء صلاة الجنازة وإجراءات الدفن في ساعات الصباح الباكر، أو عند انكسار حدة أشعة الشمس في المساء، حرصاً على صحتهم وسلامتهم من ارتفاع درجات الحرارة.

وقد كانت للهيئة مبادرة في هذا الإطار عندما قلّصت خلال أشهر الصيف دقائق من خطبة الجمعة، ودعت الخطباء والأئمة لمراعاة ظروف المصلين الذين يُضطرون للصلاة خارج المساجد.

وأكدت الهيئة في دعوتها أن الحفاظ على النفس من الضرورات الشرعية الكبرى في ديننا الحنيف، والتي تعززها قيادتنا الحكيمة بالقرارات والتشريعات التي تضمن سلامة أفراد المجتمع.

ودعت المصلين إلى التريّث، وتجنب أداء صلاة الجنازة خلال أوقات الظهيرة، وخاصة في الفترة الممتدة من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 05:00 مساءً، حرصاً على سلامتهم من مخاطر التعرض لضربات الشمس والإجهاد الحراري، متضرعةً للمولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات، قيادةً وشعباً.

وبمناسبة الحديث عن الصلاة والتشييع، نتمنى سرعة الانتهاء من الجامع الجديد قرب مقبرة بني ياس، نظراً لأن المسجد الحالي عند مدخلها لم يعد يواكب التوسع وزيادة أعداد المصلين والمشيّعين، خاصةً مع ورود أعداد غفيرة منهم عند وجود أربع أو خمس جنائز.

ونحيي كذلك جهود بلدية أبوظبي على التسهيلات التي تقدمها للمصلين والمشيّعين من مظلات، ومراوح، وتكييف، وخيمة مكيفة لاستقبال المعزين، ونتمنى عليها فرض تنظيم أكثر في مناطق الدفن، بدلاً عن التدافع الذي تشهده.

كما نتمنى من «النقل المتكامل» التابع للبلدية، استحداث تقاطع بإشارات مرورية ضوئية أمام الطريق المؤدي إلى مقبرة بني ياس، بدلاً عن اضطرار سائقي المركبات العائدين من التشييع للتوجه ناحية جسر معزز، الذي يخضع لتوسعات، والعودة من عند الإشارة الضوئية التي تشهد ازدحاماً وتكدساً كبيرين.