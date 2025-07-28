وماذا عن غياب البحر؟ - 1

في بعض أماكننا، كما في خيمة ذاكرتنا، نبحث عن البحر، وعن قوقعة كانت تبحث فوق الرمل عن جحر بحجم أُظْفُور الإبهام، ونتساءل: كيف مل البحر رمل الشطآن، واختبأ في معطف الخواء ولم تعد الموجة تشاغب رحلة الماء من الأعماق حتى السواحل المبللة بعرق السواعد النحاسية؟ اليوم، وليس الأمس، أقف عند حافة ذاكرة مجففة من البلل، وأنتظر صيحة طائر بحري يستعيد نغمة الصباحات، وتغاريد الليل، بعد ضياع البوصلة، أنتظر، ويطول الانتظار ولا جدوى من لقاء، ولا معنى للوقوف تحت سطوة الفراغ الموجود، والبحر اكتسى قميصه الرملي، وتجلى في الليل كأنه «بابا درياه»، يهدر ليلاً مع الموجة، لعله يمسك بزمام الخرافة القديمة، عندما كانت له في الليالي السود، مخافة، ومهابة، ورجفة القلوب القابضة على صورة وهمية بحجم الوعي المطمور في حفرة أشبه ببئر جافة.

اليوم، أستدعي صورة تلك المرأة السمراء بعباءة بلون الرمل، إذ كانت تتسمر على الشاطئ لساعات، وعيناها شاخصتان نحو الأفق، والمدى يمتد، ويمد لها خيطاً رمادياً، لا تعلم ماذا يكن البحر لها من مصير، ولذلك الذي التهمته الموجة، ولم يبقَ منه سوى صورة مبهمة تخربش في فؤاد المرأة، وتهشم بقايا عمر، بمخالب كأنها المحاريث ساعة الغوص في جسد أمنا الأرض.

الوقوف على شاطئ ملون بوجوه تركت ملامحها مطبوعة على ظهر الموجة وعند حواف الماء، يشبه الصعود على ظهر فراغات، لا يشعرك بالوصول إلى مدى معين، بل يداهمك الوقت وأنت تحرق ساعات العمر، بلا هوادة.

ليتك لم تفتح دفتر الذاكرة، وليتك لم تتقدم خطوة باتجاه ما كان يسمى بحراً، ولو فعلت ذلك لكنت نجوت من نار الصمت المريع، وامتلكت زمانك برحلة إلى السماء، أو الأرض، أو باتجاه غابة الأفكار التي لا تمت بصلة إلى البحر.

الآن وفي هذا الوقت المتأخر من العمر تنتابك رعشة، رغم حرقات الصيف، تعتريك موجة من الجفاف العاطفي، فلا تحس بقيمة الملح، ولا رائحة الموجة، فالأشياء على لسانك، تمر مثل طعام تم طهوه على عجل، أو بيد غير محترفة أو حتى بمهارة امرأة غابت عنها ذاكرة الملح فجأة، ساعة لهوها في لعبة عبر الهاتف النقال.

تذكرت هذه الألعاب، وفهمت أنها مدعاة للسخرية عندما تسلب مننا العمر لمجرد ضياع الوقت هدراً، لأعود للبحر أهون من الخوض في مجريات الحداثة التكنولوجية.

تذكرت تلك اللحظة الفارقة في الحياة، حيث البحر كان العاشق والمعشوق، كان سر اللون النحاسي صيفاً، كونه كان يستلقي تحت سياط الشمس، ويلهم عشاقه الصغار معرفة طعم الملح، وكيف يتم تذقه، وهم ينسكبون في أعماقه كالسهام، وبعضهم يترك أثراً في ذاكرة الماء، وبعضهم يغيب بلا أثر، ولكنه يبقى له صوت مؤثر في ضمير من أحبوه من رفاق الماء والرمل.