«تصريح مُعلِن»

خطوة تنظيمية مهمة أطلقها مجلس الإمارات للإعلام لضبط سوق الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد جاءت في وقتها بعد أن اعتقد البعض أنها ساحة مفتوحة من دون رقيب أو حسيب، يُعلن فيها الشخص متى ما يريد وعن أي شيء يريد.

فقد أعلن المجلس إطلاقه «تصريح مُعلِن» للأفراد الذين يمارسون الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء بمقابل مادي أو غير مادي.

التصريح الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، بهدف منح صنّاع المحتوى الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة، بما يضمن الامتثال للمعايير المعتمدة. وسيكون إلزامياً لجميع الأفراد العاملين في قطاع الإعلانات الرقمية. كما أنه سيُمنح مجاناً خلال السنوات الثلاث الأولى. وقد أعلن المجلس أن التصاريح السابقة والسارية المفعول ستظل قائمة حتى نهاية مدتها، مع إمكانية التقدّم بطلب تجديد عند انتهائها.

الخطوة جاءت، وكما قال المجلس، «ضمن إطار متكامل لتطوير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتعزز جودة المحتوى، وجاذبية القطاع للاستثمار، واستقطاب الكفاءات والمواهب العاملة في صناعة المحتوى. كما يهدف إلى حماية حقوق المجتمع وصنّاع المحتوى على حد سواء، من خلال وضع آليات واضحة لتنظيم النشاط الإعلاني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمهنية، ويعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً في صناعة المحتوى الإعلاني».

جاء التنظيم الجديد ليضع النقاط على الحروف، خاصة لأولئك الذين يدّعون التأثير الإعلامي والإعلاني، ولا يترددون في إيراد معلومات غير صحيحة أو غير مثبتة علمياً عن طبيعة المنتجات التي يروّجون لها.

«تصريح مُعلن» هو التزام قبل أي شيء آخر، التزام أخلاقي ومهني، وخطوة تنظيمية رفيعة تتيح ملاحقة أي متجاوز للوائح والأنظمة التي وُضعت لهذه الغاية.

كما أن هذه الخطوة تجعل منافذ البيع والتسويق تطمئن إلى أن الشخص الذي أُسندت إليه مهمة الترويج لخدمتهم شخص معتمد وموثوق به. أما الذين يتململون من الضوابط التنظيمية، فلديهم مآرب أخرى بعد أن اعتادوا العمل في بيئات فوضوية تفتقر إلى الجدية والالتزام واحترام القوانين وثوابت وقيم المجتمع.

حتى أولئك الذين يعتبرون أنفسهم معلنين «ترانزيت» أو «على الطاير»، ويتم استقدامهم من الخارج بزعم أنهم مشاهير، بات الوضع يتطلب منهم استخراج تصريح.

وقد أعلن المجلس أن المنظومة الجديدة تُلزم صنّاع المحتوى الزوار بالتقدّم بطلب لإصدار تصريح «مُعلِن زائر»، ويُشترط تسجيله كمُعلِن زائر لدى إحدى وكالات الإعلان أو إدارات المواهب المرخص لها والمعتمدة من المجلس. وتصل مدة صلاحية رخصة المُعلِن الزائر إلى 3 أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة. وكل ما هو مطلوب.. احترام القانون.