«الرَّمْسَة.. مخزون الهوية والذاكرة»

يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية، دوره المهم والملهم في مجتمع الإمارات، بإثراء ذاكرة الوطن وتعريف الأجيال بها، وبمختلف جوانب التاريخ القديم والحديث لإمارات الخير والمحبة.

وقد شهد أداؤه نقلة كبيرة بقيادة الصديق الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، حيث أصبح حاضراً وبكثافة في مختلف الفعاليات والمعارض التي تُقام في مناطق الدولة كافة، ولا سيما في العاصمة أبوظبي، تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة وحرصها على تعريف الأجيال بتاريخ وماضي بلادهم ورموزها، وتعزيز الانتماء والهوية الوطنية.

في السابق، كان الأرشيف والمكتبة الوطنية يكتفي باستقبال الباحثين والمختصين والطلاب الراغبين في التأكد من معلومة تاريخية أو التزود بصورة قديمة، أما اليوم، وفي ظل النقلة النوعية التي يشهدها أداء «الأرشيف»، نجده يذهب إلى حيث ما يتطلبه الحضور، ليكون قريباً من مختلف شرائح المجتمع، للمزيد من التفاعل مع رسالته الوطنية.

مؤخراً، وضمن موسمه الثقافي، نظَّم الأرشيف والمكتبة الوطنية محاضرة تثقيفية وطنية حول «الرَّمْسَة» (أي اللهجة الإماراتية الدارجة)، بوصفها مخزون الهوية والذاكرة، أكدت فيها أن للرَّمْسَة أو الكلام دوراً مهماً في التواصل الاجتماعي، وفي ترسيخ الهوية الوطنية، كونها جزءاً من التراث الثقافي الذي يعكس قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، وتسهم في تعزيز الانتماء.

المحاضرة، الدكتورة عائشة بالخير، مستشارة البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية، اصطحبت الحضور في رحلة نحو أعماق الرمسة الإماراتية، مؤكدة ضرورة الاهتمام بها والمحافظة عليها. وأبرزت كثافة الكلمات والتعابير المشتقة من اللغة العربية في اللهجة المحلية. وحثّت المحاضِرة على «أهمية الحفاظ على الرمسة الإماراتية، واستدامة الحفاظ على الموروث الثقافي ونقله للأجيال، فهو رسالة مقدسة تدعو للفخر والاعتزاز».

مثل هذه المحاضرة، تكتسب أهمية قصوى، وكنتُ أتمنى لو كانت أمام جمهور أكبر وأوسع، ومتاحة للراغبين عبر مختلف المنصات الرقمية التابعة للمنظّمين، وهي المنصات التي يُقبل عليها شباب هذا الزمن ذي الإيقاع المتسارع.

محاضرة تُذكرنا بأهمية التمسك برَمْسَتِنَا، وتشجيع الصغار على التخاطب بها في مواجهة التحديات التي نشهدها، وظهور جيل يستسهل استخدام لغة هجينة، هي خليط من الكلمات العربية والأجنبية.

عندما نطرح مثل هذه الإشكالية، فإننا نعبّر عن حالةٍ يشهدها مجتمعنا اليوم، وهي حاضرة رغم الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الرسمية في الدولة للاعتناء باللغة العربية وتعزيز حضورها في حياتنا اليومية.

وأخيراً، وافر الشكر والتقدير للأرشيف والمكتبة الوطنية، وللمحاضِرة.