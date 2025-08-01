رائحة الورق

بين طيات رائحة الورق، تختبئ الكلمات مثل فراشات هاربة من البرد وأنت تفتش عن المعنى بين السطور، تتعثر بالتاريخ، والذاكرة صندوق خشبي قديم يفتح أقفاله، ويلهمك بعض ما تنعم به تلك الأوراق من حبر برائحة الزمن، وصور تتجلى أمام عينيك كأنها المرايا تعكس أحداثاً، ومواقف، وأخبار الساعة الفائتة منذ عمر طويل.

وأنت في الزمان ريشة تداعبها نسمات الذكرى، وبعض وجوه تطل عليك، كأنها البهجة في عيون الغزلان ساعة انهمار الفرح يوم حصدت الإمارات فوجاً من مشاريع، ومنجزات أفرجت عن طموحات إنسان خرج من فيض الصحراء ليطل على العالم بوجه جديد، وعبقرية جديدة، أدهشت العالم كلما مر التاريخ متعجلاً، يقدم ما لديه من باقات ورد، وأزاهير تنعم بها بلادك، والنعيم فياض يملأ جعبة الأماكن، وقلوب الناس أجمعين.

الناس من شرق وغرب، دأبوا يتسربون مثل قطرات الندى على وريقات الحياة، منفتحين على اللغة، مكتنزين بأحلام زاهية، منثورين في المكان مثل حبات الدر النفيس على أرض أصبحت اليوم بحراً عامراً ببياض الموجة، وبهجة الوجوه وهي تشرق صباحاً بآمال، وأمنيات، تتوسع أخلاقها كما هي الصحراء في بلادك، وتسرد قصة ميلاد دولة بزغت فجراً عند مطالع الشمس، قرصاً ذهبياً، بقلادة مرصعة بالحب، وود الرجال الأوفياء، هؤلاء هم اليوم يقودون المرحلة بأناة وتؤدة، ويمضون بالقافلة مطمئنين، على سير العمل اليومي، حيث الأبناء يمسكون بزمام الأمور، ويرفعون النشيد عالياً، من أجلك يا إمارات، من أجل حياة أصبحت مبثوثة كالزرابي، على رمال الذهب، وضمائر الزمرد.

هذه هي رائحة الورق تشمها اليوم، فتحس أنك تشم بخوراً عريقاً، تشعر بأنك تجتاز مرحلة ما بعد الأسئلة الأولى، وتصل إلى حيث تكمن حقيقة أن الإمارات شب عودها وأصبحت في العالمين، زهرة اللوتس التي خرجت من طين القيم النبيلة، لتملأ العالم رياحين، وعبير أشواق من طموحات بلغت النجوم، وأحلاماً عانقت مهج عشاق ما ملوا من بث الحب عطراً إماراتياً من نرجس الصحراء، والتاريخ القويم.

وأنت، أنت اليوم تسدعي الذاكرة على صفحات فاضت بحبر الكلمات، وامتلأت السطور بأنفاس حرى، ولم يزل في الأعماق ما يشبه صوت الأجنة في الأحشاء، هناك حيث تكمن صور، وأحاديث، ووجوه، لم تغب يوماً عن المشهد لأنها في الأصل هي المعنى، وهي مغزى التطور الذي حققته الإمارات، وما أنجزته من قلاع الحكمة، وحصون الفطنة، ومآثر تركها زايد الخير في الضمير الإماراتي، كنوزاً تفوز دوماً بالإبهار، والدهشة، لأنها من مآثر زايد الخير، وقيمه التي أصبحت اليوم أوسمة على الصدور، وتيجاناً على الرؤوس، وهي فخر، وذخر، ونعيم شعب أنعم الله عليه بقيادة قل مثيلها في العالم والتاريخ، لأنها خرجت من صلب ذلك المنعم بأياديه البيضاء، وروحه الشاعرية الشفيفة، زايد الخير، عندما نقلب صفحات التاريخ، نشعر أننا نستعدي العزة، والكرامة من معطف زعيم حكم فعدل، وعاش قرير العين، بين أحضان وطن، وضمير شعب.