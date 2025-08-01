عقال رئيس الوفد -1-

من قصص الأسفار المسلية والتي تحدث هكذا من دون أي مقدمات، ولكنها تظل مثل فاكهة السفر، طعمها لا ينسى، مرة.. ذهبنا لطاجيكستان وأوزبكستان يهزنا الشوق القديم، وذاك المجد التاريخي الذي ينحدر لمسامع الصغار حين تذكر بلاد ما وراء النهر، أو النهرين «سيحون وجيحون» أو نهر «سير داريا» ونهر «آمور داريا» في حصص التاريخ، حين تذكر «بخارى وسمرقند» في المتخيل السردي، من قصص وحكايات، وحين يمتعنا الإبحار مع الروايات التاريخية، حيث مناطق التقاء همس الحب ودوي الحرب، كتلك التي تروى عن فتاة من «فرغانة».

لا أدري لما ظلت تلك البلدان طَرِيَّة في الذاكرة مثل مجد تاه هناك؟ تنتبه الروح فجأة حين تذكر «طشقند ومرو وترمذ وخوارزم»، ومنها جاءت أسماء لامعة في الحديث والعلم والأدب والرياضيات والطب ومختلف العلوم الإنسانية، مثل؛ «البخاري والترمذي وابن سينا والفارابي والخوارزمي والجرجاني والسجستاني والبيروني»، لذا بقي حلم رؤية تلك المدن الزاخرة بعبق التاريخ ومجد الأولين يتجدد، ويعنّ على الرأس بين الحين والحين، خاصة لشغوف مُرِدَ على حب الأماكن المتربة بالوجع والهزائم والانتصارات، هي مدن عاركت وعارضت الحياة لتبقى، ولتروي للناس القادمين على مر السنين.

توجهنا لعاصمة طاجيكستان «دوشنبيه» التي يحظى اسمها برنين جرس موسيقي، لا تخطئه الأذن، وإن صعب على الذاكرة، فسنوات طويلة عاشتها هذه البلدان تحت الظل، وعلى هامش جبروت السياسة حتى نهضت الشعوب من سباتها نحو حريتها، ولو دفعت ثمنها حرباً أهلية.

وصلنا «دوشنبيه» وتلفظ «دوشانبي أو دوشمبه»، ومعنى اسمها الاثنين، نسبة للسوق الذي كان يقام فيها في يوم الاثنين، وقد أطلق عليها أيام الاتحاد السوفييتي اسم «ستالين آباد» من عام 1922-1961م، لكن شعبها أصرّ على تسميتها القديمة فأعادوا لها اسمها التاريخي، كنّا ضمن وفد في قطاع التعليم والثقافة والإعلام، وضمن مبادرات فردية تعنى بالدبلوماسية الثقافية أو جسور الحرير، ونقصد بها ومن خلالها التواصل، وتقديم ما يمكن لهذا الشعب الذي يستحق منا الكثير، وتعويض ما فاته، خاصة وهو المرتبط معنا في التاريخ والعادات والتقاليد وجزء من اللغة والدين، لأن طاجيكستان تتنازعها ثلاث لغات الطاجيكية والروسية والفارسية، وحظ العربية الموقع الرابع، إن لم نتنبه وندعم ونسخي في العطاء من أجلها ولها، رغم حبهم الشديد، وتعطشهم لتعلمها، لأنّهم يعتبرونها ميزة دينية أو قربى لفهم الدين الإسلامي والقرآن والحديث.

كان علينا أن نستريح يوماً على خطى سير القوافل قديماً، وعلى خط طريق الحرير، وتخلصاً من وعثاء السفر، ومن ثم في اليوم التالي نذهب للجامعة القومية العريقة في «دوشنبيه» لإحياء الأيام الثقافية، وقد اتفقنا أن يكون اللباس وطنياً، لأن مثل هذه الجامعات العريقة تشترط الحشمة والهندام، وحسن القيافة، بحيث يمنع «الكجوال والحذاء الرياضي»، فإما تكون ملابس وطنية أو بدلاً وربطات عنق، المهم الجميع، نساء ورجال، من الوفد التزمنا بالزي الوطني، وأحضرناه خصيصاً لهذه المناسبة، غير أننا تفاجأنا فيما بعد وحين وصلنا أن رئيس الوفد سها وربما نسيت الزوجة المصون أن تضع له في حقيبته زيه الوطني، وهنا اشتعل الجو، كيف لنا أن ندبر له زياً يليق به، فتعاونا من هذا وزار، والآخر ممن يلابسه كندورة من الاحتياط، وذاك تبرع له بغترة، لكن، وإنْ قدرنا أن نفعل ذلك، كيف لنا أن نجد له عقالاً زائداً، وفي طاجيكستان.. وغداً نكمل