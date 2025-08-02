شغب التراسل

أتاحت تقنية الاتصالات المذهلة، عبر الهاتف الجوال، فرصة نادرة للمتراسلين لم تتحها الوسائل القديمة المتمثلة في الرسائل الخطية التي كانت تستغرق الزمان في الوصول، كما تستغرقه في الرد. فسرعة الكتابة وسهولة تقنيتها وسرعة الرد جعلت من التواصل بين البشر عبر الرسائل (المسجز) لحظة خاطفة، حميمة، آنية وتلقائية. وهذه السرعة منحت المتراسلين حرية للابتكار وإبداع الطرائف والنكات والتعليقات العابرة لتجلي الأفكار وتوالدها المتسارع. فمبتكرو المسجات العجيبة في طرافتها ومضامينها يبقون مجهولين، لا أحد يعرف من ابتكر هذا المسج الساخر، ومن أبدع ذاك المسج الذكي الذي يحول العادي من الأفكار والأقوال إلى نص يقترب من الشعر حيناً، وحيناً من الحكمة. فلو انتبهنا إلى تدوين تراسلنا من خلال (الموبايل) مع الأصدقاء والمعارف والأقرباء عبر سنوات عديدة، على الورق أو شاشة الكمبيوتر - بعد أن أصبح الورق والحبر في عداد النسيان، لكنا قد سجلنا ذاكرة الزمان والعمر، دون حاجة إلى ما يسمى بالمذكرات اليومية مثلاً، أو دونما حاجة إلى أن يجلس الكتّاب والأدباء يوماً ويقرروا كتابة سيرهم الذاتية، عبر خيانة الذاكرة. لكن الشائع إلى الآن أن المتراسلين يلجؤون إلى المحو كي يتيحوا لسعة الموبايل مزيداً من الاستيعاب للرسائل القادمة، دون أن ينتبهوا إلى أن رسائلهم على قصرها هي تدوين للحظتهم وأفكارهم ومشاعرهم وتقلبات أحوالهم. كما أنها تدوين للزمن عبر قدرة الموبايل التقنية في تثبيت التاريخ وساعة الإرسال، كما قدرته على حفظ الرسالة وأرشفة الرسائل، الواردة والمرسلة.

في تراسلي مع الأصدقاء، شعراء، ومعارف، تملكني هوس الرد بنص شعري تلقائي، مشاغبة حيناً، وعاتبة حيناً، ومحتفية في أكثر الأحيان، ينبثق حالاً، من لغة المرسِل وفكرته أو مضمون رسالته. والنص في هذه الحالة لا يكون خارج سياق الرسالة وغايتها، بل إنه رد في المضمون وعليه، حتى بدا لي أنني وقعت أسيرة الشعر وسحره، دون انتباه إلى أن الآخر قد لا يستطيع مجاراتي. وهذا ما حدث فعلاً بالنسبة للكثيرين منهم، ودونما طلب أو توقع لأن يكون الرد نصاً شعرياً، فيما يشبه المساجلة. وقليلون جداً هم الذين كانوا يردون بنص شعري آني، تلقائي محفوظ أو منقول، ولم تكن غايتي في الرد بأسلوبي هذا تعالياً عليهم، فالمتراسلون معي شعراء وكتاب وباحثون ونقاد قديرون، لهم باع أطول مني في اختصاصاتهم، وأصدقاء بيني وبينهم جذر محبة وجسر تقدير ومودة فائضة، ولأنهم كذلك ربما غفروا لي طبعي المشاغب!