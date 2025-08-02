هدية سلطان الثقافة

مشاعر تتدفق فخراً واعتزازاً في قلب كل معنيٍّ بالتاريخ، وكل إنسان على هذه الأرض الطيبة، للدور الملهم والكبير لسلطان القلوب والثقافة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة. والساحة الثقافية تستقبل إعلان سموه عن هديته الأخيرة، المتمثلة في كتابه الجديد «مجمع التواريخ»، المكون من 45 مجلداً، والذي اعتبره سموه هديته للباحثين في منطقة الخليج والجزيرة العربية.

الكتاب الجديد، الذي سيرى النور قريباً، ويعد أحدث إصدارات سموه، يصب في ذات الجهد العلمي الكبير الذي نهض فيه بدور المؤرخ والمدقق والباحث العارف، والذي أثْرَى وما زال يُثري المكتبات الوطنية والخليجية والعالمية بمؤلفات ومجلدات لها الفضل في توضيح وتصحيح الكثير من المغالطات التي رُوِّج لها في الكتب الأجنبية عن الممالك والسلطنات التي سادت المنطقة، وما قامت به القوى والإمبراطوريات الاستعمارية تجاهها.

وقد أوضح سموه أن الكتاب الجديد سيصدر قبل انطلاق النسخة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

ويُعد الكتاب مشروعاً تاريخياً جديداً، حيث قال سموه، إنه يتضمن 45 مجلداً في مجاميع: الإنجليزية، والبرتغالية، والفرنسية، والعثمانية، كلها تتكون من عشرات المجلدات. وسيجد الباحثون فيه كل المعلومات التفصيلية الموثّقة التي يحتاجون إليها.

وقال سموه عن هديته الجديدة: «نحن نبحث ونكتب الكتب لخدمة التاريخ. فمثلاً، لديّ الوثائق الهولندية التي تعود إلى عام 1624م، حيث تبدأ بعد سقوط هرمز وطرد البرتغاليين من فارس. وقد استغرق هذا العمل 4 سنوات من البحث في مركز وثائق هولندا في بلدة (هيج)، حيث استخرجتُ 1000 ملف مختلط بأمور فارس، وأمور التجارة، والعديد من الأمور الأخرى. وواصلت العمل لمدة 4 سنوات لاستخراج المعلومات وترتيبها، وما زاد من الجهد أن الأبحاث كانت بلغات مختلفة».

هكذا يرى سلطان القلوب دور الباحث والمؤرخ.

وسيستفيد من الكتاب الباحثون في منطقة الخليج والجزيرة العربية، حيث يتميز بدقة معلوماته الموثقة وترتيبها. فسيوفر هذا الكتاب على الباحثين الوقت والجهد، وعلى كل من يستقي معلوماته منه لاستخدامها في بحث أو دراسة أو دكتوراه، أن لا يضع اسم كتاب «مجمع التواريخ» كمصدر للمعلومات، وإنما يذكر المصادر الأصلية للمعلومات، فكل وثيقة في «مجمع التواريخ» منسوبة إلى مصدرها الأصلي، وعلى الباحث أن يضع تلك المصادر الأصلية في توثيق بحثه، وفقًا لما دعا إليه سموه.

شكراً سلطان الثقافة والقلوب، جهد نوعيّ راقٍ. ونسأل الله أن يمتع سموه بالصحة والعمر المديد، وأن ينفع بعلمه وعمله البلاد والعباد.