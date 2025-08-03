دوري البيانات والأزمات

تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق النسخة الجديدة للدوري يوم الجمعة المقبل، وسط تكهنات بانحصار المنافسة بين الثلاثي الكبير الأهلي وبيراميدز والزمالك، وهي النسخة التي تُنظم للمرة الثانية في موسم استثنائي، بحيث تتنافس كل الفرق في الدور الأول، ثم يتم تقسيم الفرق على مجموعتين، تضم المجموعة الأولى السبعة الأوائل للتنافس على اللقب وتحديد ممثلي الكرة المصرية في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقاً للتنافس من أجل البقاء.

وإذا كان من بين مميزات الموسم الجديد أن الدوري سيبدأ مثل بقية الدوريات في العالم خلال شهر أغسطس، فإن من سلبياته أنه يضم 21 فريقاً، مما يعني أن فريقاً سيكون «باي» في كل جولة، وسيتكرر المشهد في الدور الحاسم لتحديد البطل، الذي سيشهد ثلاث مباريات في كل جولة، بينما سيضطر الفريق السابع لمتابعة المشهد، كل ذلك بسبب القرار غير المنطقي بإلغاء الهبوط قبل جولتين من نهاية المسابقة!

والغريب أن بطل الموسم الأخير لا يزال في انتظار قرار المحكمة الرياضية الدولية، بعد أن احتفل الأهلي باللقب في مباراته مع فاركو، بينما احتفل بيراميدز في نفس اللحظة باللقب في مباراته مع سيراميكا في مشهد غير مسبوق في الدوري المصري الذي انطلق قبل 77 عاماً.

وإذا كان الموسم الماضي قد دفع فاتورة اللوائح «المطاطة»، التي يمكن تفسيرها حسب لون «الفانلة»، فإن اللائحة الجديدة لم تحدد الحالات التي تندرج تحت مسمى الظرف الطارئ أو القوة القاهرة، وكل ما نخشاه أن تفتح تلك المادة الباب أمام البيانات والبيانات المضادة، وأن تؤدي لأزمات الكرة المصرية في غنى عنها، ناهيك عن تربص الجميع بالقرارات التحكيمية، وهو ما من شأنه وضع المسابقة فوق صفيح ساخن من الجولة الأولى

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هل ينجح الزمالك، بالمرحلة الاحترافية التي يعيشها، وانعكست على الصفقات التي أبرمها في «الميركاتو الصيفي»، في اقتحام المنطقة الساخنة مع الأهلي وبيراميدز، أم أن «المشروع الزملكاوي» في حاجة إلى مزيد من الوقت، لاسيما أن الأهلي وبيراميدز رفعا سقف الصفقات وفتحا خزائنهما لضم صفقات «سوبر»، من أجل المسابقات المحلية والقارية، كما أن بيراميدز سيخوض غمار بطولة «الإنتركونتننتال» والسوبر المصري والسوبر الأفريقي، كما ضمن المشاركة في مونديال الأندية 2029.

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من غرائب الدوري المصري أن البطل سيحصل على 5 ملايين جنيه فقط، برغم أن بعض الفرق أنفقت ما يزيد على مليار جنيه، سعياً للفوز باللقب.