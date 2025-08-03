حلم زايد.. و«قطار الاتحاد»

عند قيام الدولة، كان حلم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أن يرى أنحاء البلاد كافة وقد رُبطت بشبكة متطورة من الطرق البرية، لتحقيق سرعة تواصل أبناء الوطن الواحد. ولم تمضِ سوى سنوات قلائل حتى أصبحت الإمارات تتصدر دول العالم في المؤشرات الدولية للبنية التحتية وشبكات الطرق ذات المواصفات العالمية.

بالأمس، كنا مع صورة زاهية من صور ترسيخ وتحويل ذلك الحلم الغالي إلى حقيقة واقعة، بإضافة نوعية تمثلت في قيام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بجولة تفقدية لمشروع «قطار الاتحاد»، ورحلة لسموه بقطار الركاب من دبي إلى الفجيرة، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة المشاريع التطويرية الرئيسية التي يتم تنفيذها في سياق خطط التطوير الشاملة للبنية التحتية التي تخدم مختلف مناطق الدولة، والوقوف على مدى التقدم المتحقق في تنفيذها، بما يواكب المستهدفات الاستراتيجية للدولة للمرحلة المقبلة.

وقد عبّر سموه عن فخره بالمشروع وبفريق عمل «قطارات الاتحاد»، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة. كما عبّر عن فخره بدولة «لا تتوقف عن العمل، بل تضيف كل يوم لبنة جديدة في بنيتها التحتية المستقبلية».

وقال سموه بالمناسبة: «القطار سيربط بين 11 مدينة ومنطقة في الدولة، من السلع إلى الفجيرة، بسرعة 200 كم/ساعة. وسيسهم في نقل 36 مليون مسافر بحلول 2030، وسيبدأ تشغيله العام القادم بإذن الله».

واعتبر سموه «قطار الاتحاد شرياناً اقتصادياً مهماً وجسراً حيوياً يُعزّز مسيرة الإمارات نحو المستقبل، وهو أحد المكونات الرئيسة ضمن رؤيتنا لبناء شبكة مترابطة تواكب متطلبات التنمية وتدعم مكانة الدولة كمحور لوجستي متقدّم على مستوى المنطقة والعالم، وتُسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع». وقال سموه: «هذا المشروع الاستراتيجي يعكس روح الاتحاد، ويدعم طموحات أبنائه، ويترجم حرصهم على تعزيز قدرات الوطن في كل المجالات. ونحن مستمرون في تحقيق إنجازات تؤكد تفرد النموذج الإماراتي الرائد في تطوير مشاريع تنموية محورها الإنسان، وهدفها الارتقاء بنوعية حياته. قطار الاتحاد هو عنصر دعم مهم لمنظومة الاستدامة، وشريان اقتصادي حيوي، وجسر فعّال للتواصل بين أبنائنا في مختلف إمارات الدولة».

وعبّر سموه عن تطلعه لاستكمال هذا المشروع الوطني بخطى واثقة ورؤية واضحة نحو مستقبل نواصل فيه ترسيخ ركائز الاتحاد، بإضافات نوعية تخدم المواطن، وتؤكد رفعة الوطن، وتوفر كل مقومات الرفاه والرخاء لكل من يعيش على أرضه. أدام الله عز الإمارات في ظل بوخالد.