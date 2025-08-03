الرحلة التاريخية من دبي إلى الفجيرة

وقف التاريخ شاهداً على التاريخ، والأحلام تخيط رموش الطموحات بأهداب من ذهب، حيث الأمنيات أصبحت واقعاً يغزل قماشة الوجد الإماراتي، والقيادة صاحبة الخيط والإبرة، والحكمة ترسم صورة الإنسان التاريخي بدءاً من الصحراء برمالها الذهبية، وذاكرتها المخملية، مروراً ببياض الموجة، ووصولاً إلى فضاءات الأقمار والنجوم والكواكب، ولا نهاية للطموحات، طالما هناك عقل ينشد بيت القصيد، وينصت بإمعان لصهيل الجياد الرابضات على سنابك الوثب، باتجاه مستقبل تضيؤه مصابيح الرؤية المجللة بحكمة رجال عاهدوا الله والوطن على أن تستمر الإمارات في رفع النشيد عالياً، تستمر في الغناء لأجل حياة مرسومة بترف المعطيات، ورخاء السحابات الجزيلة.

صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وهو قلب الحدث التاريخي في الرحلة التاريخية، في قلب الوطن، تسرد قصة الإنسان عندما يكون في المعطى ثيمة الرواية العصماء، ومهجة القصيدة المجللة بقافية التجلي، وها هي اليوم إماراتنا تبدو في المدى طائراً يحلق بأجنحة التميز، وتغاريد الهوى، ها هي إماراتنا تمضي في الحياة أيقونة نجاح، يتلوه نجاح، وعلامة الاستثنائية تفوق حد التصور، وتملي على الذاكرة حكاية وطن بدأ وما انتهى، لأن الرؤية كالمحيط، ولأن الفكرة كالسحابة تمطر ولا تتأخر، لأن المبتكر تواق إلى العطاء بلا حدود، مشتاق لترويض الخيل، إيماناً بأن الحياة مسيرة تقدم، لأن في التقدم يحدث الكمال، ولأن الحكيم آمن منذ البدء بأنه لا مستحيل لمن وقف على مشارف المدى ونظر إلى الغيمة كيف تحبك سردها، وشاهد الموجة، كيف تسرد بياضها، وتأمل الطير كيف يحكم قبضته على الأفق، ويمضي في تؤدة وثبات من أجل إكمال رحلة الوفاق للوجود.

من دبي إلى الفجيرة.. قصة وطن أسس الاتحاد على فكرة أننا في العالم جوهر الانتماء إلى وحدة الوجود، وأننا بذرة الشجرة العملاقة التي تسمى الكرة الأرضية، ولا مناص من أن نتحدث عن إنجازات وطننا، بكل ما تملكه القريحة الوجودية من مفردات، هي في الأساس خوص النخلة العظيمة التي نشأت، وترعرعت على أرض الصحراء؛ لتكمل مسيرة الحب الأزلي بين الأخضر والذهبي، وتعبر عن عناق الطير والأغصان، وأشواق النخلة لرائحة الأجنحة المكللة برفرفات الصباحات المشرقة بنور الأمل.

فاليوم نحن نمضي في قطار السفر الطويل، نمضي لنكتب أسماءنا على تراب الوطن، ليقول القادمون من جهة المستقبل، هنا كانوا، وهنا رسموا، وهنا صنعوا، وهنا حققوا النجاح تلو النجاح، فلنمضِ في قطار الوطن، نحو الأبعد، والأشمل، والأجمل، والأكمل، لأن الكمال سمة من سمات الطموحات الكبرى.