«الخارجية».. جهود استثنائية

مع ذروة حركة السفر وموسم خروج أعداد كبيرة من المواطنين إلى الخارج بغرض السياحة، تستنفر وزارة الخارجية موظفيها والعاملين في سفارات وبعثات الدولة في مختلف أنحاء العالم، وتواصل على مدار الموسم والعام إطلاق تحذيراتها ونصائحها والتحديثات المتعلقة بالسفر إلى مناطق تواجدها.

قبل أيام، كان أحد المواطنين يتحدث عن مفاجأة صادفته مع عائلته، وغيرهم من المسافرين الإماراتيين، في مطار زايد الدولي، حيث تم توزيع بطاقة عليهم من وزارة الخارجية تحتوي على رمز الاستجابة السريعة (باركود) للتواصل معهم عند الحاجة، أينما كانوا في الخارج.

إنها صورة زاهية متجددة من صور الاعتناء بالمواطن ورعايته داخل الدولة وخارجها، حيث تستقبل بعثات وسفارات الدولة المواطن برسائل نصية ترحيبية بمجرد أن تطأ قدماه البلد المقصود، سواءً كان للسياحة أو العمل أو الدراسة أو العلاج، ويتواصلون معه من خلال تنبيهات السفر لتعريفه بأي مستجدات أو تطورات تشهدها تلك البلاد، خصوصاً عند وقوع تعقيدات قد تعوق أو تعرقل برامج سفره، أو تؤثر على ترتيبات إقامته في هذا البلد أو ذاك. ناهيك عن خطط الإخلاء الجاهزة عند الطوارئ، بما في ذلك طائرات الإخلاء الطبي.

جهود استثنائية تبذلها وزارة الخارجية وبعثات وسفارات الدولة في الخارج، وهي ترجمة عملية وتجسيد حي لتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على توجيه السفراء الجدد لدى أدائهم اليمين القانونية أمام سموه، للاهتمام بالمواطنين أينما تواجدوا خارج الدولة، وبذل أقصى الجهود لرعايتهم ومساعدتهم، جنباً إلى جنب مع الدور المناط بهم في تعزيز وترسيخ علاقات الإمارات مع بلدان وشعوب التمثيل، وبمتابعة دؤوبة من فارس الدبلوماسية الإماراتية، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.

تابعت ذات مرة قصة مواطن كان يقضي عطلته مع أسرته في إحدى الدول الأجنبية، حين أصيب طفله بعارض صحي، فهرع به إلى المستشفى، وأبلغ السفارة هناك، فإذا بموظفها يسبقه إلى هناك، ومعه موظف محلي، وانتقل معه إلى مستشفى آخر، ولم يفارقه حتى اطمأن على صحة طفله، وأبلغه بتكفّل السفارة بسداد تكاليف العلاج. مجرد موقف من عشرات المواقف التي تُسجَّل بصورة شبه يومية في مناطق مختلفة من العالم، وحيثما تواجدت سفارة أو بعثة أو ممثلية لدولة الإمارات.

كلمات الشكر والامتنان لن تفي العاملات والعاملين في وزارة الخارجية وسفارات الدولة وبعثاتها في الخارج حقهم، فجلائل أعمالهم يشهد بها الجميع، ولعل أبسط تفاعل معها هو الحرص على التسجيل في خدمة «تواجدي» عند السفر. وشكراً كبيرة لأبو محمد.