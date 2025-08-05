الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

نقلة نوعية في جهود دولة الإمارات لمكافحة المخدرات ستشهدها الساحة، مع مواصلة المعركة المتواصلة ضد هذه الآفة المدمرة، وذلك بإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، وتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً له.

وقد حرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على تهنئة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان على الثقة الغالية التي أولته إياها القيادة الرشيدة بتعيينه رئيساً للجهاز. ويدرك سمو الشيخ سيف بن زايد حجم التحديات الكبيرة التي تنتظر رئيس الجهاز الجديد.

وفي هذه المناسبة، نتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الكبير لضباط وأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية على الجهود الجبارة، والضربات المتلاحقة التي وجهوها خلال الفترة الماضية لعصابات الاتجار بالمخدرات، والتي أسفرت عن إسقاط العديد من تجار السموم الذين حاولوا تقويض استقرار المجتمع من خلال استهدافهم لفئة الشباب، عماد بناء ونهضة الوطن.

جاء إنشاء الجهاز الجديد لتحقيق نقلة نوعية في الأداء والعمل الأمني في مواجهة عصابات الاتجار بالمخدرات، في ظل اشتداد الهجمات الشرسة التي تشنّها هذه العصابات، مستخدمةً أساليب وحيلاً متطورة لإغراق المجتمع بالمخدرات.

كما جاء تأسيس الجهاز في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية في التصدي لهذه الآفة، بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية الشاملة الخاصة بالمكافحة وحماية المجتمع من شرورها.

لقد نجحت الإمارات، خلال الفترة الماضية، في تحقيق إنجازات كبرى في هذا المجال، وتم توسيع دائرة التوعية وإشراك مختلف فئات المجتمع في تلك الجهود، جنباً إلى جنب مع التوسع في التعاون الدولي، الذي أثمر عن الإطاحة بعصابات دولية ورؤسائها.

ويُعد الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، ويحل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية. ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات، وتعقّب وضبط شبكات تهريبها وترويجها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.

ومع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق للجهاز الجديد وقيادته والعاملين فيه، يظل العنصر الأهم في هذه المعادلة هو دورنا كأفراد وأولياء أمور لحماية مجتمعنا وشبابنا. حفظ الله الإمارات.