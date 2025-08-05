سقيا الماء

(وجعلنا من الماء كل شيء حي) هكذا قال الله تعالى جل جلاله.. وتلك هي سمة الخلائق، وتلك هي المعجزة السماوية في السيولة التي تتحول إلى كائن حي، مفكر، خلّاق، مبدع، صانع، ومكوّن لمجتمعات ذات وشائج، وحضارات أسهمت في استدامة الخلق، وكانت في الحياة النسق، والأفق، وكانت الحدق، والمرفق الذي قاد البناء من سجادة الأرض، مراحل تاريخية مزدهرة بالبريق، مزهرة بالحلم الأنيق. ونحن اليوم نقرأ رحلة الماء في بلادنا، وما تقدمه القيادة الحكيمة من معطيات ذات معنى، ومغزى ثقافي، وحضاري تعتز به الأمم، وتفخر الشعوب بهذا المنجز الحضاري المهيب. بتوجيهات سامية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يواصل الاتحاد النسائي العام غزل قماشة الحلم وحوك نسيج الحياة، في تقديم السلسبيل إلى من يقفون تحت الشمس، ليبلل ريق من يحتاجون إلى العون، والمساهمة في رسم الابتسامة على وجوههم السمراء، هؤلاء اليوم في أرض الخير، والعطاء الجزيل ينعمون بحياة كريمة، بين أيدٍ أمينة نشأت على الرحمة، وتدربت على التضامن، والاندماج مع الشرائح التي تسهم بشكل فعّال في تشييد البناء الحضاري لدولة الانتماء والوفاء لحياة زاهية بالعطاء، مضاءة بمصابيح الكد والجد، وهو الأمر الذي جعل الإمارات وردة منمّقة بألوان الجمال، دولة لها سماتها الخاصة دون العالمين لأنها تدار بعقل صافٍ، وتدبير ذكي، وحلم لا تنتهي حلقاته، ولا نهاية لمسيرته.

«سقيا الماء» يأتي من جداول الخير، ومن حقول الاخضرار، والصفاء الروحي لقيادة آمنت بأننا جميعاً على هذه الأرض تجمعنا عروق التاريخ المديد لأمة الإنسانية التي حباها الله بعاطفة الحب، ومنحها موهبة النبل في التعامل مع الآخر، كونه الشريان الذي ينبض في قلب الوجود، وكونه الحقيقة التي جاءت منها البشرية ومن دون تصنيف، أو تأليف، أو تكليف، أو تحريف، أو تجريف للمعاني والسبل التي بنى الإنسان على جبلتها ما يجعله إنساناً ويميزه عن سائر المخلوقات، فهو الكائن الذي يخلف الخالق في كوكبنا، وهو المخلوق الذي اصطفاه الله على سائر خلقه.

الإمارات في هذا المسعى الأخلاقي، هذا المنحى الإنساني العظيم، إنما تنفذ حكمة الخالق في خلقه، وتلبي دعوة الرسالات السماوية الكبرى في تكاتف الإنسان مع أخيه الإنسان، وتعضيده وإسناده، وتقوية ساعده، ليكون جزءاً من مسيرة الحياة، ويكون عضواً في الجسد البشري يساهم في صناعة حضارة الإنسانية.

توجيهات سمو «أم الإمارات» بهذا المشروع الحضاري تأتي في سياق السياسة الإماراتية المبنية على أساس توحيد الأحلام، وتكريس القيم الخلاقة، وتثبيت الثوابت في الوجدان الإماراتي، ونرى هذه القيم تتنامى، وتكبر، وتتسع حدقاتها وتزهر في وجدان أبناء هذا الوطن السخي، فالتعاطف أصبح سيرة، وسيرورة، وصار التعاون خيط الحياكة، لمعطف الحب والإخاء والخير الذي هو في النهاية الهدف الذي تتطلع إليه القيادة الرشيدة كون الخير والمحبة هما ترياق العلاقة بين البشر، والجذر للشجرة العملاقة، التي طالت أغصانها اليوم عنان السماء، ولامست شغاف النجوم، وقبّلت وجه الغيمة. فشكراً للمخلصين، عشاق الأمل، شكراً للأيدي التي ما كفت عن جسر العلاقة بين رموش العين الواحدة. شكراً للنبلاء الذين يرسمون الفرحة على كل ثغر، ومحيّا.